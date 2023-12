Felidézte, hogy Maria Callas életének helyszíneit nem lehetett mindenhol rekonstruálni, ezért "szokás szerint Budapest besegített", mert bármelyik nagy európai várost hihetően lehet itt filmezni. Angelina Jolie forgatott például a Zeneakadémián, az operaházban és más helyszíneken is.

Káel Csaba hangsúlyozta, hogy az ország adottságai jók, lehet magyar, angol, francia és orosz típusú kastélyt is találni, Budapest pedig egy eklektikus város, ahol sok minden megtalálható. Hozzátette, hogy a fóti stúdióban megmaradt a régi díszletek nagy része, az is egy "aranybánya", emellett amerikai utcarészlet és egy 19. századi budapesti rész is van, amelyet Berlin, Párizs vagy Bécs utcájának is lehet használni.

A Semmelweis-filmről - amelynek alkotói egy dedikált plakátot ajánlottak fel - elmondta: hatalmas sikerrel fut a mozikban, a nézőszám átlépte 80 ezret. Hozzátette: Semmelweis Ignác nevét a világon mindenhol ismerik, orvosi körökből is érdeklődnek, mikor láthatják a filmet például Ausztráliában.

A Semmelweis című film dedikált plakátjára is lehet licitálni

A közmédia Jónak lenni jó! akciójában a Semmelweis című film plakátjára is lehet licitálni, amelyet Koltai Lajos rendező mellett a film két főszereplője, Vecsei H. Miklós és Nagy Katica is aláírtak.

Nagyon megfogott az a tevékenység, ami fejlődéstámogató központban folyik az emberért, a gyerekekért - mondta Koltai Lajos Kossuth-díjas rendező-operatőr, aki idén jószolgálati nagykövetként is segíti a gyűjtést.

Mint mondta, a Semmelweis című film által került hozzá közel a szülők és a gyermekek megmentésének kérdése.

Ehhez elhivatottság kell és megszállottság, olyan, ami Semmelweisben is benne volt

- mondta a rendező.

Nagy Katica és Vecsei H. Miklós főszereplők Koltai Lajos Semmelweis című filmjének sajtóbemutatóján az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2023. november 27-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Nagy Katica színművész, a film női főszereplője vasárnap a stúdióban kifejtette, hogy a vidéki és külföldi közönségtalálkozókon azt tapasztalta, nagyon hatott az emberekre a világhírű orvos történetét bemutató alkotás. "Szerintem ez egy gyönyörű közönségfilm, és csupa jó visszajelzést kapok, Torontóban is nagyon szerették az emberek" - idézte fel a színművész, aki arról is beszélt, hogy a forgatás előtt orvostörténeti és kórtörténeti felkészítésen vett részt a stáb, Semmelweis Ignác életéről és munkásságáról pedig egyetemi oktatók tartottak nekik többórás előadást.

A dedikált plakát százezer forintos kikiáltási árról indult, valamint lehet licitálni egy négyfős borvacsorára is, amelyen Koltai Lajos és Sauska Krisztián borász vesz részt. Ennek kikiáltási ára kétszázezer forint.

Nincs fejleszthetetlen gyerek

Mindenkit a saját határain belül kell kezelni, de azt gondolom, hogy nincsen fejleszthetetlen gyerek - mondta Cziniel Mónika gyermekneurológus, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Fejlődésneurológiai Ambulanciájának vezetője, a közmédia Jónak lenni jó! című műsorában vasárnap.

"Jelenleg egy tíz négyzetméteres tornateremben dolgozunk, ahol hárman tartózkodunk szakemberek meg a család" - mondta Cziniel Mónika. Kifejtette, hogy a diagnosztikai központban a kezelendő gyerekek az intenzív osztályról érkeznek, akiket aztán később úgy engednek haza, hogy a gyógytornász ellátja őket egy gyakorlatcsomaggal, amelyeket otthon rögtön el tudnak kezdeni a szülők a babákkal.

Ezekben a gyerekekben rengeteg potenciál van, csak hinni kell bennük és helyesen támogatni őket

- emelte ki a szakember.

Cziniel Mónika gyermekneurológus, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Fejlődésneurológiai Ambulanciájának vezetője (j) és Novodomszky Éva (b) műsorvezető a közmédia 12. Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2023. december 17-én

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Hozzátette: az ambulancián olyan gyerekeket követnek, gondoznak, akiknek már eleve nehezen indult az élete, sokszor a méhen belüli fejlődésük is zavarokat szenvedett, vagy szülés közben oxigénhiány lépett fel náluk, és ez károsította az idegrendszerüket. Ha azonban ezek a gyerekek megkapják a megfelelő támogatást, nagyon szép eredményeket lehet elérni velük. Minden gyerek fejleszthető a saját határain belül, de hogy ezek hol vannak, azt nem lehet tudni az elején. "Nekünk nagyon kell hinni benne, hogy ezek a határok tágíthatók" - fűzte hozzá.

A gyermekneurológus elmondta, hogy igyekeznek támogatni és erősíteni a szülőket is abban, hogy ők a fejlesztő csapat legfontosabb részei, ezért fontos hinniük benne, hogy a gyermekük fejlődése beindítható, támogatható és megfelelő támogatással visszaterelhető a normál fejlődés menetébe.

A Béres Alapítvány egy Béres Józsefről készült litofán képet ajánlott fel

A Béres Alapítvány egy Béres Józsefről készült litofán képet ajánlott fel a közmédia Jónak lenni jó! című adománygyűjtő jótékonysági akciójához csatlakozva - mondta az alapítvány elnöke az M1 aktuális csatorna vasárnap délutáni műsorában.

Béres Klára elmondta:

a litofán kép azon az ősi technikán alapul, hogy a porcelán magas fokon kiégetve átereszti a fényt, és különböző vastagságban megmunkálva egy képet ad.

A felajánlott alkotást egy herendi iparművész mester, Horváth László készítette, Béres József századik születésnapjára emlékezve.

Béres Klára a műsorban méltatta a közmédia kezdeményezését, amelyben az alapítvány a kezdetektől részt vesz. Kiemelte: a Jónak lenni jó! akció minden évben egy jó célt támogat, pontosan tudni, hogy mire fordítják az adományt, és hogy biztosan oda kerülnek az adományok, ahová szánják azokat.

Emellett a műsor egy nagy társadalmi összefogásról is szól, a mai bizonytalan világban képes megmozgatni emberek százezreit, akár milliókat is - fogalmazott a Béres Alapítvány elnöke.

Novák Katalin fogadja a telefonhívásokat a közmédia adománygyűjtő akciójának telefonos központjában Novák Katalin köztársasági elnök dél óta fogadja a telefonhívásokat a közmédia Jónak lenni jó! című adománygyűjtő jótékonysági akciójának telefonos központjában. Már érkeznek a pénzbeli felajánlások a Jónak lenni jó! telefonos központjába, ahová egészen az adás végéig lehet telefonálni a 06-1-759-6000 vagy a 06-30-759-6000 telefonszámokra. Lehet, hogy a hívást épp Novák Katalin köztársasági elnök, a jótékonysági kampány fővédnöke veszi fel, hogy rögzítse az adományokat - hangzott el a Duna televízió vasárnap délutáni adásában. Amikor a telefonos központba kapcsoltak, a köztársasági elnök épp egy adományozóval beszélt. Novák Katalin köztársasági elnök, a kampány fővédnöke (k) hívásokat fogad a közmédia 12. Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2023. december 17-én

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI Magyarország köztársasági elnöke a Facebook oldalán tudatta, hogy a Jónak lenni jó program keretei között már lehet licitálni arra a „koronázási tányérra” is, amelyet III. Károly királytól és Kamilla királynétól kapott a májusi koronázás alkalmával. Ezt a kézzel, korlátozott példányszámban, kifejezetten a koronázásra készült tányért kapták emlékül a szertartáson résztvevő uralkodók, elnökök.

A túl korán vagy a rendellenességgel született gyerekek különösen gondos odafigyelést, komplex támogatást igényelnek, ellátásukban országos szinten a Semmelweis Egyetem szerepe alapvető. A Semmelweis Fejlődéstámogató Központ megújításának célja, hogy megháromszorozódjon az ellátott gyerekek száma, és a jelenlegi 650-700 helyett mintegy 2 ezernek tudjanak ellátást biztosítani évente. A jelenlegi 3-5 éves korhatárt bővítve a jövőben 8 éves korukig szeretnék nyomon követni az egyetem klinikáin kezelt koraszülötteket és a veleszületett fejlődési rendellenességgel élőket.