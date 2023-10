Orbán Viktor: gondolataink és imáink Izrael népével vannak Határozottan elítéljük az Izrael elleni brutális támadást, és egyértelműen támogatjuk Izrael önvédelemhez való jogát - írta X bejegyzésében a magyar kormányfő, egyben Benjamin Netanjahu miniszterelnök felé is támogatását fejezte ki. "Gondolataink és imáink Izrael népével vannak ezekben a sötét órákban" - fogalmazott Orbán Viktor. We strongly condemn the brutal attack against #Israel , and unequivocally support Israel’s right to self-defence. I would like to express my sympathy and condolences to Prime Minister @netanyahu . Our thoughts and prayers are with the people of Israel in these dark hours. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 7, 2023