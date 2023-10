Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a megnyitón mondott köszöntőjében Selye János szavait és gondolatiságát idézve rámutatott: intézményük vezetése is úgy gondolja, hogy a kiválóságra törekvés mindennek az alapja, ugyanakkor úgy vélik: a tehetség arra is kötelez mindenkit, hogy a közösségéért, a szülőföldjéért, a nemzetéért is felelősséggel dolgozzon.

Fotó: Gyurkovits Tamás / Forrás: MCC

Elmondta:

azt szeretnék, hogy a most megnyitott központ egyfajta közösségi térré váljon Dunaszerdahelyen, ugyanakkor a teljes Felvidéket szeretnék megszólítani, ezért Pozsonyban, Komáromban, Érsekújváron, Párkányban, Rimaszombaton, Kassán és Királyhelmecen is terveznek programokat.

Pomichal Krisztián, az MCC felvidéki igazgatója a központ megnyitóján azt mondta: meggyőződése, hogy az intézmény felvidéki megjelenésének nemzetstratégiai jelentősége van. Kifejtette: nemcsak azért, mert így az intézmény képzései már a felvidéki magyar diákok számára is kényelmes közelségbe kerülnek, hanem azért is, mert a Dunaszerdahelyen megnyílt intézmény kifejezett célja, hogy a tehetséges diákok felkarolásával az egész nemzet hasznára legyen.

Szülőföldünk, de egész Közép-Európa számára is lehetőséget jelent, ha tehetséges, nemzetközi tapasztalatokkal felvértezett, ideológiáktól független, de értékekben gondolkodó magyar fiatalok veszik ki a részüket közös jövőnk építéséből

- mondta Pomichal Krisztián.

Az MCC dunaszerdahelyi központjának elsődleges célja a legtehetségesebb helyi és környékbeli magyar fiatalokat célzó tehetséggondozás.

Az MCC új helyszínén az alapiskola felsőtagozatosainak szóló Fiatal Tehetség Program (FIT) és a Középiskolás Program (KP) elérhető, de a központ a tehetséggondozáson túl számos hazai és nemzetközi szakemberek részvételével tartott nyilvános előadást is kínál - közölték az MCC vezetői a megnyitón.