Minden bizonnyal ebből a forrásból származhatott a fedezete a Szabó Tündével közösen folytatott Böjte Csaba elleni akciónak. Mindezt az is alátámasztja, hogy az Átlátszó Erdély 2022-es támogatói között is szerepel az IJ4EU egy jelentős, 64 ezer lejes támogatással, ami önmagában több, mint amit az olvasóiktól valaha is össze tudtak kalapozni egy évben.

Az IJ4EU működését az Unió mellett – többek között – természetesen Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai is támogatják, munkájukat pedig a bécsi székhelyű Nemzetközi Sajtó Intézet (International Press Institute) irányítja, amit szintén az amerikai spekuláns pénzel.