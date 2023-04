Karácsony hangzatos bejelentése azért is furcsa, mert a kormány által a tehetősebb önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulást technikailag nem a gazdagabb, nagyobb bevétellel rendelkező helyhatóság fizeti be a központi költségvetésbe, hanem az állam vonja le az önkormányzatoknak juttatott támogatásokból, majd ebből biztosít többletforrást a szegényebb önkormányzatoknak. Egybehangzó vélemények szerint lehetetlen az, hogy egy település ne fizessen szolidaritási adót, hiszen azt a Magyar Államkincstár azonnal inkasszózza, amikor kiutalja az adott településnek szánt támogatásokat.

A baloldali főpolgármester a sajtótájékoztatóján azt is kifejtette: a kormányzati megszorítások a főváros pénzügyi helyzetét megnehezítették, és szerinte intézkedési csomag nélkül ezt az évet nem tudnák megcsinálni.

Karácsony Gergely kiemelte: az elmúlt fél év a fővárosnak pokoli nehéz volt, de szerinte az energiaszolgáltatásokon tudott spórolni a főváros. Szerinte azokat a nehézségeket, amelyeket nem a magyar belpolitika okozott, azt könnyen legyőzték.

A kormány elkötelezett egy Budapest-ellenes politika mellett

− fogalmazott Karácsony Gergely, aki a szolidaritási adó megnövekedését is kritizálta.

A főpolgármester elmondta: rendkívüli intézkedéseket vezet be a fővárosi városvezetés, ezek között szerepel az, hogy a fővárosi cégeknél és intézményeknél likviditási tervet vezetnek be, 15 milliárd forint működési kiadást az év utolsó negyed évére ütemeznek át. Emellett a BKV 24 milliárd forintos hitelt vesz fel, nagyon magas kamatterhek mellett. Ugyanakkor továbbra is fenntartják az energiamegtakarítási programot, szigorú megtakarításokkal.

