Márki-Zay közlése szerint a támogatás ténye nemcsak az amerikai, de a magyar sajtóban is megjelent már 2022 márciusában is. Szerinte Ungár nyilatkozata annyit bizonyít csupán, hogy a külföldi támogatás nem került és nem is kerülhetett pártokhoz. – Az adományokat az MMM a törvények szigorú betartásával használta fel – és a hazai politikusok számára elképzelhetetlen nyíltsággal és részletezettséggel el is számolt vele – magyarázta Márki-Zay.

– A nagykoalíciós lopásokban, egymást kölcsönösen lejáratóanyagokkal és bűncselekményekkel sakkban tartó pártok rendszerében ez érthetően idegesíti még a magukat ellenzékinek valló közszereplőket is, ezért beszélhet „pénzekkel elsétálásról” valaki, aki saját magából indul ki

– kritizálta Ungár Pétert és a baloldali pártokat a hódmezővásárhelyi polgármester.