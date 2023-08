A hotelszoba fürdőjében lévő samponokat, balzsamokat és tusfürdőket sosem szabad használni. Főleg akkor, ha azok pumpások, utántöltöttek. Ezek az üvegek ugyanis mindig tele vannak, de nem biztos, hogy azért, mert a személyzet már kicserélte, lehet, hogy az előző vendég tett bele valami káros szert. Ez lehet akár hajszínező, szőkítőpor vagy bármi más - derül ki a Bors cikkéből.

Azt üzeni a magát szállodamenedzsernek mondó TikTokker: ha mindenképp szeretnénk ezeket használni, mert nem vittük magunkkal a saját egészségügyi és tisztálkodási termékeinket, akkor menjünk le a recepcióra, és kérjünk egy eredeti, bontatlan csomagolású szettet.

A videó alatt kommentben többen is kérték, hogy mondjon példákat, de volt olyan is, aki le is írta hasonló élményét. Sőt, egy ex-hotelmenedzser, Melissa Hanks szintén megosztotta azt az esetet, amikor szőrtelenítő krémmel találkozott egy ilyen samponos üvegcsében.