Robocut 75: automata üzemben is tud majd dolgozni

Terepet rendez, előkészíti a növények ültetésére a talajt, füvet vet és kaszál is. Ráadásul az univerzális szerkezet szinte a falon is felmászik, ha a feladat úgy kívánja.

Na jó, a falon nem, de az 55 fokos emelkedőn vagy lejtőn elboldogul, ezt Kovács Dezső árulta el. Mivel nincs rajta vezetőülés vagy fülke, kisebb a tömege, alacsonyabbra került a súlypont, és az ideális (50/50 százalékos) súlyelosztás révén akár a már említett 55 fokos emelkedőkön is használható, nem kell tartani a felborulásától, a kezelő megsérülésétől. A Nastebau Kft. ügyvezetője elmondta, a zöldfelületek karbantartására nemrég beszerzett angol gyártmányú, 1300 kilogramm tömegű Robocut 75 típusú szerkezet távirányítással vezérelhető akár 150 méterről is. Ennél is többet fog tudni, mert elkezdődött a gép „okosítása”, aminek eredményeként drón segítségével irányítva önálló munkára is alkalmas lesz. Ez annyit jelent, hogy a drónnal a levegőből mérik fel a leendő munkaterületet, és az információk alapján készül el a szerkezetet vezérlő program, amit követve a gép közvetlen emberi irányítás nélkül ténykedik majd, 25–70 dolgozó munkáját elvégezve. A dróntechnológiás szoftver fejlesztéséhez a Nastebau informatikusokat vont be, és várhatóan ebben az évben sikerül befejezni a zöldfelület-­karbantartó gép di­gitalizálását. A drónról való irányítást már nyáron kipróbálják, mondta Kovács Dezső.

Az ügyvezető azt is elárulta, hogy a 75 lóerős Hatz dízelmotorral hajtott, gumihevederen (lánctalpon) haladó szerkezet az adapterek segítségével képes terepet rendezni, a talajt előkészíteni, planírozni, aztán befüvesíteni vagy épp a növények ültetéséhez előkészíteni, gödröt ásni. Emellett lehet vele árkot ásni, tuskót marni, havat tolni vagy marni.

A Robocut képességeiről annyit, hogy akár napi hat hektárt is le tud kaszálni – persze ez a terep adottságaitól erősen függ. Mérete, tudása miatt elsősorban külső területeken vetik be, mert ez nem a belvárosi parkápolási és kertészeti finom munkák eszköze. A gépet elsősorban ott alkalmazzák, ahol a körülmények, a terep adottságai miatt a munka nehézsége túlzott igénybevételt vagy épp balesetveszélyt jelenthet a dolgozók számára, mondta végezetül Kovács Dezső.