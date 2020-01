Nyolcvan éve nyílt az első állandó egyiptomi kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

A közelmúltban, hosszas felújítás után megnyílt a budapesti Szépművészeti Múzeum. Ennek kapcsán idézi fel Hartmann Miklós az egyiptomi gyűjtemény kincseit.

Az állandó kiállítások leginkább egzotikus anyaga a kerek nyolcvan éve létesített egyiptomi gyűjtemény, amely nemzetközi összehasonlításban is jelentős kulturális érték és látnivaló. Az évfordulót az ELTE Bölcsészettudományi Kar és az Ókortudományi Társaság előadás-sorozattal ünnepelte. Helyszínéül a múzeum Schickedanz termét választották.

Fiatal tudományág az egyiptológia. A legtöbb gyűjteményhez hasonlóan néhány jómódú, művelt arisztokrata kíváncsisága, gyűjtőszenvedélye, de főleg a titokzatosság iránti fogékonyság hozta Magyarországra az első tárgyakat a 19. század második felében. A nagy kihívás – a hieroglif írásmód megfejtése – a 19. század első felének tudományos szenzációja volt. A francia J. F. Champollion érte el azt az áttörést, amelynek nyomán máig tudósok hada ássa a sivatag homokját, kutatja, elemzi és bemutatja a több ezer éves elfeledett világ helyenként apró sírleleteit, máshol gigászi építményeit.

A korai sírhelyek, sztélék és használati tárgyak ötezer évnél is régebbiek. Narmer fáraó csodálatos palettájának kifaragásától az elhíresült, szépséges VII. Kleopátra haláláig háromezer éven át a Kelet kincsestára volt a Nílus völgye. Gazdagságát az élelem és az arany bősége biztosította. Egyes térképek több mint negyven aranybányát jeleznek a középbirodalom időszakában. Különös természeti adottsága a sivatagban húzódó folyó bőven termő ártere és a folyó hajózhatósága. Dél felé a tenger felől folyamatosan fújó szél vitte a hajókat, lefelé pedig az áramlás. Ez egyúttal a védelmet is jelentette. Az egyiptomiak sok támadást éltek át az évezredek alatt. A görög uralom Nagy Sándor hódításával kezdődött, és innen a Ptolemaiosz-dinasztia gyakorolta a fáraók isteni szerepét. A Római Birodalom következett. Kleopátra szépsége Julius Caesart, majd Antoniust is meghódította, de ez is kevés volt, mert a rivális hadvezér, Octavianus – utóbb Augustus néven az első római császár – hódítása elindította azt a folyamatot, amely végzett a több ezer éves kultúrával, vallással és hagyományokkal. Később bizánci kopt keresztény, majd Mohamed hódításai következményeként muszlim-arab befolyás alá került a Nílus völgye.

Az utókor Napóleon egyiptomi hadjárata idején kezdett tudományos igényességgel foglalkozni az ókori Egyiptommal. Az európaiak többségének elsősorban a látványos piramisok jutnak eszébe, ha Ré fiairól esik szó. Pedig messze délen a Núbiai-sivatagban található templomoktól elindulva végig a folyó mentén műemlékek ezrei találhatók egészen a Nílus deltájáig és Alexandriáig. Ebből ad ízelítőt a Szépművészeti Múzeum kiállítása. A hozzánk legközelebb álló tárgy egy múmia és a kartonázs szarkofág több mint fél évszázadig a szombathelyi premontrei gimnáziumban volt a tanulók szertárában. Csak az ötvenes években került a fővárosba. Most restaurálta Galambos Éva és Pap Rebeka. Élénk színei ideidézik az évezredekkel korábbi egyiptomi kultuszt, és figyelmeztetnek: kötelességünk gondosan őrizni a múlt értékeit, hogy továbbadhassuk a következő generációknak.