Várvölgy építési telkekkel bővít, s a minőségi gasztronómia felé nyit

A tájat Torma Róbert önkormányzati képviselővel, három évvel ezelőtt egy zord téli napon, mínusz tíz fokos hidegben jártuk be. Az akkori, zúzmarába fagyott várvölgyi határ képei kitörölhetetlenek, ezért is örülök annak, hogy Robi kalauzolásával nyáron is láthatom a települést a „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” turisztikai sorozatunkban. Várvölgy a Keszthelyi-hegység keleti felén, a Zsidi-patak völgyében, hegyekkel körülvett vidéken terül el. A településnek több mint ötven kilométernyi zártkerti útja van, amelyek zömmel szőlőhegyeken kanyarognak, s nevezetes turisztikai célpontokat érintnek.

Elsőként a Kő-orra kilátóhelyhez igyekszünk, amely a 406 méteres magasságával hegyi oromvégződés, ahonnan belátni a Tapolcai-medencét, a tanúhegyeket, s tekintetünket Szigliget felé emelve megpillantjuk a Balaton víztükrét is a párába vesző tájban. Rácsodálkozunk a megbújó kertekre, az öreg, még ezernyi történetet őrző régi pincékre, vagy az új, modern, nem egy helyen napelemekkel büszkélkedő épületekre. Frissen nyírt füvű, virágokkal beültetett kert előtt állunk meg, kocsijával éppen megérkezik a tulajdonos felesége, aki Robival régi ismerősökként, örömmel köszöntik egymást. Kiderül, hogy a Keszthelyi BEFAG vezetőedzőjének, a magyar futócéllövők legnagyobbikának, Keczeli Zoltánnak a felségével találkozunk, aki szívesen mutatja meg a portájukat:

– Ez a férjem rehabilitációs, éltető kertje, itt kapott új erőre, miután három évvel ezelőtt komoly szívműtéten esett át. Számunkra ez nem csak a kikapcsolódási lehetőséget jelenti, hanem megtapasztaltuk a vidék egészségre való kedvező hatását is. Nagyon szeretünk itt lenni – mondja Erzsébet asszony.

Felújítás alatt lévő hegyoldali hajléknál ismerős arcot fedezünk fel, egy közelmúltban játszott televíziós filmsorozat női főszereplőjéét, aki kedvesen fogad bennünk a párjával, viszont még kedvesebben arra kérnek, ne áruljuk el kilétüket. Indokaik érthetőek…

– Boldogok vagyunk, hogy rátaláltunk erre a vidékre, s annak főleg örülünk, hogy megvehettük ezt az öreg házat. Ameddig lehet, szeretnénk megőrizni az itteni nyugalmunkat, elvonulásunkat. Nem szeretnék, hogy utánunk jöjjenek a gazdag pestiek, s ide nem illő, nagy villákat építsenek fürdőmedencével – mondják. Továbbhaladva Robi megjegyzi:

– Megélénkült a kereslet a járványt követően az itteni telkek iránt. A mostani Kisfaludy program úgy tűnik, sokakat megmozgat, fantáziát látnak az emberek a helyi turizmusban. A vidékünknek meg kifejezetten jót tett az az ellenőrzés, amit a járási hivatal végzett a környéken. A kertjeiket nem művelőket felszólították a parcellák rendbetételére, s a tulajdonosok a súlyos bírságtól félve igyekeznek elfogadhatóvá tenni a telküket. Jómagam kertépítéssel, felújítással foglakozok, sok megbízást kapok. Az önkormányzatunk is felújított egy fél hektáros kertet, őshonos gyümölcsfákat ültettünk, és pályázati segítséggel felújítottuk az odavezető út egy részét – említi, miközben megérkezünk a Mulató domb alá.

– Ez kedvelt kirándulóhelye a falunak, a tetőn, az öreg vadkörtefa környezetében állítjuk fel évek óta a májusfát, az idén, a járvány miatt ez is elmaradt – sajnálkozik. Erdei részeken, árnyas fák alatt megyünk tovább a Tarpa kúthoz, s a Képes fához, ami így már nem is igaz, hiszen a Mária képet rejtő óriás csertölgyet évekkel ezelőtt kidöntötte a vihar. A képnek külön kis emlékhelyet készítettek, hogy látogathassák a helybéliek és a turisták. Az erdők gyönyörűek, szebbnél szebb fákat fedezhet fel a vándor az árnyékos utak mentén.

Az önkormányzatnál Barcza Balázs polgármester avat be a legfontosabb turisztikai lehetőségekbe, amelyekkel Várvölgy élni szeretne.

-A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program célja, hogy különböző turisztikai fejlesztési projektek támogatásával erősítsék a térségi kínálatot, oldják a turizmus szezonális egyenlőtlenségeit. Nagy desztinációs körzeteket alakítottak ki, ilyen a Balaton és annak környéke is. Épület fejlesztési támogatásokat kapnak azok a magánszemélyek, akik házaikkal be kívánnak kapcsolódni a turizmusba. Az önkormányzat annyiban érintett, hogy a jegyzők adják ki azokat a nyomtatványokat, amelyeken jelentkezni lehet a pályázatokra. Már sokan kerestek meg bennünket ilyen céllal. Várvölgyön elfogytak az eladó házak, s elkeltek az építési telkek is, a falu iránt viszont nő az érdeklődés. Ezért új építési telkek kialakítását tervezzük, ha nincs a járvány, már készülne az új településrendezési terv. A falu északi részén lesznek az új házhelyek. Közben pályázati segítséggel részben felújítottuk a művelődési házat, amit újabb pályázat beadásával tovább szeretnék folytatni, hogy méltó legyen az épület a rendezvényeinkhez, amelyek zömmel a turizmushoz is kapcsolódnak – mondja a polgármester, akivel újabb turisztikai célpontot, az Ördög köveket, s a kőbányát keressük fel.

Az Ördög kövek az emberek itteni, ősi megtelepülésének a tanúi. A falunak a 13. században földvára is volt, aminek Balázs szerint az Ördög köveknél volt a bejárata. Az Árpád-kori falu a 13. század elején már létezett. A tatárjárás után, 1244-ben IV. Béla a várat a johannitáknak adományozta, majd 1333-ban a falu már a Rezi várhoz tartozott. 1427-ben Zsigmond király ajándékozta a Gersei Pethő családnak a birtokot, akik később a környék egyik legfontosabb urai lettek. A falu határának egy része a győri káptalané volt, a Gersei Pethő család alapította Felsőzsidet, míg a káptalani rész Alsózsidként élte mindennapjait. A két falurész közötti határt ma is kő jelzi. A hely fontosságát, sokkal korábbi lakott voltát tanúsítja, hogy az Ördög kövek lényegében egy, a Kisláz-hegyen lévő későbronzkori erődítmény maradványai. Innét 1879 óta több bronz- és aranykincslelet került elő, de itt találták meg Magyarország legrégibb férfit ábrázoló agyagszobrocskája is, amit a régészek várvölgyi Apollónak neveztek el.

-A turizmus bővülése egyre több szolgáltatást követel az önkormányzattól is. Például az utak rendbetételét is elvárják tőlünk, amihez bevételre van szükségünk. A Kisfaludy programmal rendeződnek a nyilvántartások, ezért a jövő évtől idegenforgalmi adó bevezetését is tervezzük. A lehetőségeink is bővülnek, többen veszünk részt termékeinkkel a helyi lakossági és a turisztikai ellátásban, de bővülnek a minőségi gasztronómia megteremtésének lehetőségei is. Várvölgyön van Ekmann László Angus marha tenyészete és húsfeldolgozója ahol prémium minőségi húsokat állítanak elő. Azt, hogy milyen színvonalon dolgoznak, jelzi, állattenyésztés kategóriában Magyarország Legszebb Birtoka címre jelölték őket, hamarosan jönnek hozzájuk szemlézni, az első három jelölt között már ott vannak. A prémium minőségű steak húsok készítésével, forgalmazásával szeretnénk a minőségi, helyi magyar marhahúst népszerűsíteni a közvetlen környezetünkben, s ehhez az Angus kiváló fajta. Előzetes egyeztetéssel a farm látogatható. Mint ahogy a templomaink is, s a rendezvényeink, akár a laskafesztivál, amit át kellett tennünk a járvány miatt szeptember 19-re. Az éjszaki túrát, ami nagyon népszerű, júliusban tarjuk meg. Aztán készülünk a nagy évforduló megünneplésére, jövőre lesz 900 éves a falunk. Az ősi település, Zsid első írásos említése ugyanis 1121-ből, az almádi monostor alapító leveléből ismert. 1942-ben, a két részre szakadt ősi falut, Alsózsidet és Felsőzsidet egyesítették előbb ideiglenesen Bakonyzsid néven, hogy aztán Várvölgyként véglegesedjen – avat be a régi dolgokba is Barcza Balázs.