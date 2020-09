Több darabbal készül az évadra a kanizsai fiatalok közössége

Ahogy a nyarat is mozgalmasan töltötték, úgy az új, őszi évadot is aktívan kezdték a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület berkein belül működő művészeti csoportok.

Legutóbb még augusztus derekán adtunk hírt a város egyik legnagyobb közösségének nyári, kerecsenyi felkészítő táboráról. Azóta sem pihentek a fiatal színjátszó és énekes tehetségek, akik szeptember elején „hivatalosan” is megnyitották az új tanévet. A részletekről Pávlicz Erika, az egyesület alelnöke, a Honvéd Kaszinó Városi Színpadának énektanára és vezetőhelyettese adott tájékoztatást.

– Az első próbánk voltaképpen az összecsiszolódásról és a munkára való hangolódásról szólt. Annak ellenére, hogy a már említett kerecsenyi táborban nem töltöttük tétlenül az időt, mégis mindössze pár nap jutott akkor az együttlétre. Most, a „hivatalos” évadnyitónkon arra is sort kerítettünk, hogy megbeszéljük, kivel mi történt a vakáció ideje alatt. Csapatépítő foglalkozások is zajlottak – összegezte Pávlicz Erika.

A Honvéd Kaszinó Városi Színpadát, a Magic Ritmo Tánccsoportot és a Mit tehetnék érted? karitatív csapatot is magában foglaló egyesület konkrét tervekkel készül az elkövetkezendő időszakra. Vészforgatókönyvvel együtt – tekintve, ha a járványhelyzet miatt esetleg a későbbiekben felül kell írni a korábbi koncepciót.

– Ameddig a lehetőségek engedik, hetente, péntekenként találkozunk – folytatta az elnökhelyettes. – A táncosainkkal a Valahol Európában című musicalt szeretnénk színpadra vinni. Ehhez havonta egy hétvégét a táncosokkal és a színészeinkkel együtt kizárólag munkával töltünk. A táborban egyébként már elkezdtük a darabra a felkészülést. Ami pedig a színjátszóinkra vonatkozik, Örkény István Egyperceseiből egy kisebb színdarabot állítunk össze. Emellett karácsonyra is készülünk egy darabbal, amely a Játékbolt címet viseli. Ezeken felül pedig ugyanúgy maradnak a táncos, énekes, verses produkcióink is – összegezte Pávlicz Erika.

Kiemelte: amennyiben az egészségügyi helyzet súlyosbodna, ismét átállnak az online oktatásra. Habár nagyon hiányoznának nekik a személyes találkozók, a szöveges vagy énekes „leckéket” az internet segítségével is átadnák a tanítványoknak.