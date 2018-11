Negyvenéves lett a zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola

Pénteken este ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a megyeszékhelyi Eötvös József Általános Iskola.

Az oktatási intézményt 1978 őszén még arról az utcáról nevezték el, ahova épült, így lett a Népköztársaság úti iskola, mely a zalaegerszegi Kertváros növekvő lakosságát szolgálta ki. Az iskola hamarosan megkapta a Népközti, illetve Népi becenevet, ahova fénykorában több mint ezer gyerek járt. Az iskola 1990-ben vette fel Eötvös József nevét, ezzel is tisztelegve a magyar alapfokú népoktatási iskolarendszer megalkotója, az 1848-as első felelős magyar kormány minisztere előtt.

A ma 612 diákot oktató intézmény jubileumi ünnepségén Kajári Attila, a zalaegerszegi tankerület igazgatója köszöntötte az iskola munkatársait, a diákokat és szüleiket. A résztvevők meghallgathatták Hanzséros Alajos igazgató áttekintését, amely a negyven éves iskola legemlékezetesebb eseményeit idézte fel, s kitért arra is, hogy a felzárkóztatást igénylő és a kiemelkedően tehetséges gyerekek is egyaránt otthonra találnak az Eötvösben. A műsorban felléptek az énekkar, a néptánckar tagjai, a rendezvény zárásaként pedig Bata Eszter, volt tanuló, mai szülő emlékezett a diákévekre, akinek a férje is az Eötvös padjait koptatta, ma pedig szülőként segítik együtt az iskolát.

