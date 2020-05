Májustól vége a kijárási korlátozásnak Ausztriában

Április utolsó napján megszűnnek a kijárási korlátozások – jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. Ezek szerint május 1-jétől újra szabadon lehet majd mozogni az országban, de az embereknek tartaniuk kell az 1 méteres távolságot egymástól, a gyülekezést pedig tíz főben maximalizálják.

Ez alól a temetések kivételt képeznek, azokon legfeljebb 30 ember vehet részt. Az új szabályozások június végéig lesznek érvényesek, akkor ismét felülvizsgálják őket – adta hírül a volksgruppen.orf.at.

Május 15-től kinyithatnak az éttermek is Ausztriában, reggel hattól este 11-ig lehetnek majd nyitva. Egy asztalnál legfeljebb négy felnőtt ülhet, plusz a gyerekeik. Az asztaloknak legalább egy méterre kell egymástól lenniük. A sorbanállás elkerülése érdekében előre kell helyet foglalni az éttermekben és nem lesz szabad helyfoglalás. Azoknak az éttermi dolgozóknak, akik kapcsolatba lépnek a vendégekkel, kötelező lesz az arc és az orr eltakarása. Május 30-tól ugyancsak kinyithatnak a szálláshelyek, a kirándulóhelyek és egyéb szabadidős létesítmények.

A Fertő tó körüli korlátozásokat is felfüggesztették, május 1-től ismét lehet sétálni a burgenlandi tavak partjain.

Rudolf Anschober egészségügyi miniszter ismertette, hogy az uszodák és a szabadidős létesítmények üzemeltetésére vonatkozó óvintézkedések kidolgozása még folyamatban van, továbbra is lényeges ugyanis, hogy a koronavírus esetleges terjedésével kapcsolatos kockázatokat kizárják. Rátért arra is, izsgálják egyebek között, hogy a vízben mekkora a SARS-Cov-2 vírus terjedésének valószínűsége.

Karl Nehammer belügyminiszter elmondta, hogy a jövőben a tüntetéseken kötelezővé teszik legalább az egy méter távolság tartását és a szájmaszk viselését, mivel felmérhetetlen a fertőzésveszély. A szervezőknek garantálniuk kell, hogy ezeknek a követelményeknek a résztvevők eleget tesznek. Hangsúlyozta azt is, hogy a koronavírus-járványt még nem sikerült legyőzni, továbbra is jelen van, és emiatt szükséges az óvintézkedések betartása. A rendőrség továbbra is ellenőrzi, betartják-e az emberek a kötelező egy méter távolságot.