Közleményt adott ki és videóban is üzent Balogh László

videó nyilatkozat 03.30.

Tisztelt Kanizsaiak!A mai napon, március 30-án is személyesen egyeztettem dr. Brünner Szilveszterrel, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatójával, aki elmondta, hogy a kórház látókörében nem romlott a járványhelyzet az elmúlt hétvégén.Köszönet minden frontvonalon dolgozónak és mindenkinek, aki segíti közösségünket, akár csak annyival is, hogy otthon marad.Egymás iránti felelősség, önmérséklet, lemondás és egy kis kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.#maradjotthon #maradjszepenotthonBalogh LászlóNagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

Közzétette: Balogh László – 2020. március 30., hétfő