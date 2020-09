Két réten húsz lepkefajt találtak a pákai természetbarátok

A pákai természetbarát klub bringás lepkevadászatot szervezett a közeli Pördeföldére, a falut ölelő vadvirágos rétekre.

Cselenkó Vera és Fülöp Veronika szervezőktől megtudtuk: a szabadidős programon pákai és pördeföldei gyerekek és felnőttek is részt vettek. Bekő Tamás lepkész szakértőként vezette a „vadászatot”, illetve sok hasznos és érdekes információt osztott meg a túratársakkal a lepkék életéről, valamint segített a hálóba került példányok meghatározásában. Természetesen ezt követően mindegyiket szabadon engedték a lepkevadászok.

– Meleg, napos nyár végi délutánunk volt, ami a nappali lepkéknek ideális – számolt be Bekő Tamás. – Bő másfél óra alatt két különböző kaszálót jártunk be és közel húsz lepkefajt észleltünk. Elsősorban a göcseji rétekre jellemző fehérlepkék, boglárkák és tarkalepkék repültek, de védett fajokkal is találkoztunk. Érdemes kiemelni a nagy tűzlepke és a fakó gyöngyházlepke pördeföldei előfordulását. Úgy vettem észre, hogy a gyerkőcök nagyon élvezték a lepkevadászatot, remélem, sikerült maradandó élményekkel hazatérniük. A túra egyik pákai résztvevője, Luksáné Markó Eszter egyébként két hónapja a védett és kifejezetten ritka nagy színjátszólepke előfordulását dokumentálta Gosztolán, ami Zala megyében rendkívül jó adatnak minősül.

Zárásként a helyi közösségi színtérben összegezték a résztvevők a tapasztalataikat.