Két pákai küldöttség is külföldi utazáson járt

Hat ország fiataljai közt a zalai falut képviselő küldöttég is részt vett egy, a közelmúltban a lengyelországi Dziwnówekben lezajlott ifjúsági programon.

A vendéglátó Lengyelország és Magyarország mellett Németország, Litvánia, Franciaország és Csehország fiataljai, közel százan vettek részt a rendezvényen.

Lukács Tibor, Páka polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta: a pákai Német–Magyar Baráti Kör szervezésében 15–18 éves tanulók utaztak el Pákáról. A rendezvényt érdekes téma köré szervezték: a fiatalok bemutatták, odahaza milyen módjai és lehetőségei vannak a megújuló energiaforrások felhasználásának.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ennek részleteiről Bicsákné Brenner Anikó kísérő tanár számolt be.

– Minden csoport készített e témában egy prezentációt, melyet az öt nap során a többi résztvevőnek bemutattak, lefordítottak – mesélte. – Emellett megtekintettük a vidék nevezetességeit: ellátogattunk a találkozó során Kolbergbe, ahol Kurstadt város gazdag történelmével, gyönyörű utcáival, házaival ismerkedtünk meg. Érdekes történeteket hallottunk a lengyel Casanováról, akinek arcképe a katedrális pillérére fordítva van kifaragva. Stettinben hajóra szálltunk és meglátogattunk egy, a természetvédelemre nagy gondot fordító céget. Különleges élmény volt a hajón pirrogit enni, amely egy hússal, krumplival vagy éppen sajttal töltött lengyel tésztaféleség. Elmentünk a technika múzeumba is, ahol régi autókon, motorokon, buszokon kívül villamost is láttunk, valamint az első lengyel gyártású autót, a Warsavát is megtekintettük.

Hasonló program keretében a baráti kör felnőtt tagjai szintén Lengyelországba, Breslauba, Szilézia történelmi fővárosába utaztak, ide is eljöttek az ifjúsági programon jelen lévő további négy ország képviselői.

A rendezvény „2018 – Az európai kulturális örökség éve” elnevezést kapta, ehhez kapcsolódóan több látnivalót megtekintettek a városban a vendégek: látták az óvárost, az egyetemet, templomokat, illetve hajóztak az Oderán, és a környék nevezetességeit is feltérképezték.