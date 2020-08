Ezúttal csak a négy kilónál nehezebb halak számítottak Zalabaksán

Az eddigi leghosszabb halfogó versenyt rendezték meg az elmúlt hétvégén a térség kedvelt horgászvizén, a Baksa-tavon. A benevezett csapatoknak 48 óra állt rendelkezésükre, hogy értékelhető eredményt produkáljanak.

A feladatot nehezítette, hogy csak a négy kilogrammot meghaladó tömegű halakat mérlegelték. Ezért aztán hiába sikerült egyes horgászoknak a két nap alatt akár két-három mázsányi halat is kiemelniük a vízből, a végelszámolásnál mégsem ők aratták le a babért.

– A 48 órás verseny megrendezésének ötletét maguk a horgászok vetették fel, mi pedig kaptunk a javaslaton – mondta Kulcsár Diána tógazda, a verseny egyik szervezője. – A 24 órás versenyeinknek mindig sikere volt, így bíztunk abban, hogy a 48 órás időtartamút is örömmel fogadják a sporttársak. A hosszú horgászidőre való tekintettel csapatversenyt hirdettünk, alapból kétfős teameket vártunk, melyekhez egy harmadik segítő is csatlakozhatott. A résztvevők csapatonként négy botot használhattak.

Kulcsár Diána hozzátette: az alsó súlykorlátozást a tó halállományának védelme érdekében vezették be, annak ugyanis nem látták értelmét, hogy a résztvevők sok apróhalat fogjanak, majd azokat a mérlegelések között hosszú időn át haltartóban kínozzák. Ha valaki úgy érezte, hogy az általa fogott hal nehezebb négy kilónál, jelzett a szervezőknek, így rögtön mérlegelhettek is. A versenykiírás értelmében ezúttal minden négy kilo­gramm feletti hal számított, de végül úgy alakult, hogy most kizárólag pontyokat és amurokat fogtak a résztvevők.

A versenyt a szíjártóházi Bán Lajos és a lenti származású, de jelenleg Kapolyon élő Borsos Róbert által alkotott páros nyerte 46,25 kilogrammal, s egyben ők fogták a legnagyobb halat, egy 15,18 kilós pontyot is. A második helyen a Dormant Carp Team, azaz a csesztregi Kiss Bence és a pórszombati Horváth Dániel végzett 12,85 kilogrammal, míg a harmadik helyet két rédicsi horgász, Bazsika Oszkár és Március László tudhatta magáénak, egyetlen, 7,24 kilo­grammos ponttyal.

– Hét éve járunk ide, elég gyakran horgászunk a Baksa-tavon, most mégis olyan pontjára kerültünk a partnak, amit eddig nem ismertünk – mondta a viadalról Bán Lajos. – Ahova kerültünk, ott sekély volt a víz, ezért volt is olyan hal, amelyik elment a horogról. A későbbi kapásoknál ezért már térdig bementünk a vízbe, úgy merítettünk, az meghozta az eredményt.

Társa, Borsos Róbert mindezt azzal egészítette ki, hogy különösen egy 5,70 kilós amurnál volt szükség nagy türelemre, az a hal ugyanis amint megérzi a partközelt, a sekélyebb vízmélységet, azonnal megpróbál kitörni. A 46,26 kilogrammos összteljesítményt amúgy öt hallal, négy ponttyal, illetve a már említett amurral érték el. Ebből négy hal ugyanarra a botra, ugyanarra a csalira harapott rá. Harcsára ezúttal tudatosan nem mozdultak rá, az ugyanis rendkívül óvatos halfaj, teliholdkor kevésbé mozog, mert a folyamatos fényt nem szereti.

Kulcsár Diána a verseny eredményhirdetését követően annyit mondott még hogy ebben az évben már csak egy nyilvános versenyt tartanak majd a Baksa-tavon, az azonban már nem a saját rendezvényük lesz, hanem egy szlovén pecás, Saso Kokol szervezi. A viadal keretében augusztus 29-én reggel 7 órától délután háromig próbálkozhatnak majd a sporthorgászat kedvelői.