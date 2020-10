Az idén utoljára kerültek meg a tavat a kanizsai futók

A Kanizsai Futóklub csapata a napokban teljesített „Csó-tó” körrel zárta le a futószezont.

A klub tájékoztatása szerint az idén is sokan futottak együtt, óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig mindenki teljesítette a közel 5 kilométeres, Csónakázó tavat megkerülő futópályát. Az indulók edzettségi szintjüket tekintve is különböznek egymástól. Például nan, akinek célja volt, hogy képes legyen teljesíteni a távot, míg mások ultrafutóként csatlakoztak. Ez a szezonzáráson sem volt másképp, az örömfutók mellett a sereghajtók is szép számban képviseltették magukat. A nyárzáró örömfutáson viszont mindenki együtt kocogta végig a pályát.

Habár a „Csó-tó” köröktől a klubtagok búcsúznak átmenetileg, de a Kanizsai Futóklub közösségi futásai folytatódnak. Örömmel látnak minden érdeklődőt október 11-én vasárnap 16 órakor a „Dombozunk-Borozunk” elnevezésű 9 kilométeres újudvari őszi terepfutáson. Találkozó az újudvari községházánál lesz, innen közel 300 métert futnak aszfaltos úton, majd egyből rátérnek a terepre és dombra.

A résztvevők felfutnak a Dalosi hegyre a kereszthez, ami a környék legmagasabb pontja, innen látni azt, hogy milyen szép vidéken élünk. Továbbfutnak a TV torony irányába, innen pedig az újudvari szőlőhegyre, aminek a végén a GomBOR pincében fröccs és zsíros kenyér várja a csapatot. A pincétől egy kilométer a községháza, így ez a táv már teli hassal, sétálva is teljesíthető. Ez nem verseny, sokkal inkább közösségi esemény. Mivel az út nincs kijelölve, ezért fontos, hogy a csapat együtt maradjon.