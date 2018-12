Az idei ötvenezredik látogatót köszöntötték a hévízi moziban

A Fontana Filmszínház idei ötvenezredik látogatóját köszöntötték a közelmúltban. A hévízi Kondákor László régóta mozirajongó.

Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója arra emlékeztetett, hogy míg 2013-ban decemberben a húszezredik látogatót ünnepelték, most már az ötvenezrediket, ami kétségkívüli fejlődés. Ebben szerinte közrejátszanak a fejlesztések, illetve a mozizók visszajelzései alapján az is, hogy már a Fontanában is lehet pattogatott kukoricával filmet nézni.

Papp Gábor polgármester úgy fogalmazott, jó és sikeres vállalkozás volt a mozi átalakítása, modernizálása, amit visszaigazolnak a látogatottsági adatok. Az, hogy a hazai premierfilmeket láthatják a nézők, ráadásul 3D-ben, légkondicionált teremben, új székeken, mindenképpen vonzóvá teszi a Fontanát – a helyiek, a környékbeliek és az idelátogató vendégek körében egyaránt, hangsúlyozta a polgármester.

