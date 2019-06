A vállalkozóvá válást is segítik Lentiben

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum Adj egy ötöst elnevezésű hálózatépítő konferenciasorozatának keretében a mikrovállalkozási munkacsoport találkozóját tartották tegnap a művelődési központban.

A rendezvényen Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke számolt be a paktum aktualitásairól.

– A megyei paktum 2021-ben fejeződik be, addig kell teljesíteni az indikátorokat – kezdte. – Időarányosan jól állunk, a vállalkozóvá válás támogatása 40 főnél ért célba, azaz a szakmai támogatásban részesülők közül ennyien alapítottak vállalkozást. A képzések is időarányosan teljesülnek, illetve közel 180 olyan munkavállalót sikerült munkahelyhez juttatni, akinek a képzése és a bértámogatása a munkáltató oldalán is előnyként jelentkezett, hiszen a foglalkoztatottaknál az állam támogatja a bért és a járulé­kokat.

Pácsonyi Imre arról is beszélt, hogy új elemként jelenik meg a projektben a helyi termelők, kézművesek felmérése. Erről publikus, folyamatosan bővíthető adatbázis készül, amelyen keresztül kereskedelmi kapcsolat jöhet létre a vevők és a termelők között is.

A Lentiben tartott rendezvényen a továbbiakban szó volt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami és pályázati támogatási lehetőségekről, a vállalkozásokat segítő finanszírozási formákról, valamint az e-kereskedelemről is.