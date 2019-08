A táskáknál Mary Poppins is besegített – Beszélgetés Kőhalmy Lászlóné Tavasz Erikával

A múlt hétvégi Ebergény fesztivál látványos eleme volt Kőhalmy Lászlóné Tavasz Erika foltvarró kiállítása. Vele beszélgettünk, művei körében.

Egerszeghegyről ruccant át Ebergénybe kollekciójával, a rendezők hívására. Hat éve foglalkozik foltvarrással, az alapokat az Apáczai VMKban működő Foltbűvölők csoportban sajátította el.

– Hirtelen ötlettől vezérelve vágtam bele ebbe a hobbiba, szerelem volt első látásra, innen már nincs visszaút – eleveníti fel derűsen a kezdeteket a Sitform Bt.-nél termelésirányítóként dolgozó Erika.

– Varrni korábban is tudtam, a munkahelyemen is működik varroda, ám ott bútorvászon adja az alapanyagot, az egy másik világ. A patchwork nem csak folt folt hátán, ezt az ősi technikát sem hagyta érintetlenül a fejlődés és a divat, különféle irányzatok alakultak ki. – Hozzám a klasszikus, tradicionális foltvarrás áll a közel, a nagyon modern, „felvarrunk nyolc gombot és kész” típusú képek számomra kicsit idegenek – fejti ki Kőhalmy Lászlóné Tavasz Erika.

– Nekem fontos, hogy a takarón, a képen legyen ritmus, látnivaló, színharmónia. Ha valamit tanulok, már közben azon jár az agyam, miként fogom a saját fantáziám szerint átformálni, továbbgondolni. Ez a folyamat teszi igazán izgalmassá a tervezést és a kivitelezést. A napi munka után jó kikapcsolódás számomra a patchwork, félórányi varrogatás ellazít. Pamutvászonanyagból dolgozom, amerre csak járok az országban, keresem a méteráruboltokat, s hozom haza az anyagot. Jó lehetőség a beszerzésre, hogy a patchwork kiállításokra eleve kitelepülnek az árusok. Akadnak teljesen kézzel készült munkáim, de a nagy felületeken varrógéppel dolgozik az ember. Ágytakarók, faliképek, falvédők, de játékok és táskák szintén kikerülnek a keze közül, utóbbiakat is teljesen maga készíti.

– Utánanéztem a szabásmintának, beszereztem a szükséges kellékeket, elkészítettem a foltvarrott textilt, kiszabtam és összeállítottam… – sorolja a táskakészítés munkafázisait, mintha egész életében evvel foglalkozott volna. – Sokaknak tetszik, főleg a Mary Poppins-fazonú szőnyegtáska.

Szeretett hobbija otthonán is erőteljesen nyomot hagyott, a kiállítás idejére némileg meg is kopaszodtak a falak. Külön kis szobát rendezett be magának a foltvarráshoz, hogy minden kellék kéznél legyen. Ettől persze még felbukkanhat néhány spulni cérna a lakás egyéb zugaiban is…

– A férjem mindenben támogat és segít, gyakran ki is kérem a véleményét például az anyagválasztásban. A munkák saját örömömre születnek, legfeljebb ajándékként kerülnek el. Csoportos kiállításon már többször szerepeltem, de önállóan most mutatkoztam be első alkalommal. Köszönöm az ebergényieknek a meghívást, a közönségnek az érdeklődő figyelmet, örülök, hogy megmutathattam a kezem munkáját.