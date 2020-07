A bocskai önkormányzat nagy gondot fordít a vonzó településkép kialakítására is

A nyári időszakban sem áll meg az élet a festői szépségű településen. A fejlesztések mellett arra is figyel a falu vezetése, hogy a község arculata esztétikus, rendben tartott legyen.

Az elmúlt évek során nagyobb volumenű fejlesztésekről számoltunk be Bocska vonatkozásában. Az önkormányzati hivatalnak is otthont adó épületet korábban több ütemben renoválták, modernizálták. Részint pályázati pénzből, részint a község tudatos gazdálkodásának köszönhetően 8 millió forintból megvalósult a ház külső rekonstrukciója, így a hőszigetelés és az épület festése. Más projekt révén az Ady utcai járdát is rendbe hozták, illetve önerőből és projektfinanszírozásból a község temetőjében is történt felújítás. A ravatalhoz előtetőt és térkövezett feljárót építettek közel egymillió forint támogatásból. A sírkert bejáratához kovácsoltvas kapu került, s kerítés öleli körbe a temetőt is.

A kivitelezés költségét az adósságkonszolidációs hozzájárulásból fedezték, amelynek egy részét a hivatal felújítására, a másikat pedig a temetőre költötte az önkormányzat. Továbbá járólapozták azt a lépcsőt, amely a kápolnánál lévő, a második világháború és a holokauszt áldozatainak emléket állító táblához vezet. Az elmúlt években több mint hatmillió forintot fordítottak a temető rendben tartására.

Csák Szilvia, Bocska polgármestere jelezte: a temetőrenoválás végére nem került pont az említett beruházásokkal, mivel fontos számukra, hogy szeretteik méltó körülmények közt nyugodhassanak.

– A Magyar Falu Programnak köszönhetően folytatjuk a térkövezési munkálatokat, járdát építünk a temetőben, a ravatalozó kívül új színt kap és duplájára bővítjük a parkolót is. Közel ötmillió forintot fordítunk e beruházás kapcsán a temetőre. A kivitelezés nagyjából kora ősszel kezdődik – mondta Csák Szilvia.

Ám a faluban másutt is történnek hamarosan fejlesztések. Csák Szilvia hangsúlyozta: a Magyar Falu Program közel 4,3 millió forintos támogatásának jóvoltából az orvosi rendelőt is korszerűsítik. E projekt az önkormányzatnak is otthont adó épület

rekonstrukciójának újabb üteme lesz.

– A kilencvenes évek óta mindössze részleges, kisebb állagmegóvó javítások történtek a rendelőben. Azonban e beruházásnak köszönhetően teljesen megújul az épület. Belső festés, járólapozás, vizesblokk-­korszerűsítés is a kivitelezés része lesz, aminek heteken belül nekilátunk – részletezte Bocska első embere. Hozzátette: természetesen azt is szem előtt tartják a faluban, hogy esztétikus, rendben tartott közterületek szépítsék az utcákat. A virágosításra, középületek rendben tartására nagy figyelmet fordítanak. Rengeteg virággal, muskátlival, vinkával, bársonyvirággal gazdagították a község főbb pontjait, de még a buszmegállókat is. A szép lakókörnyezet ugyanis a falu vezetése szerint nemcsak infrastrukturális, hanem arculatszépítő fejlesztések révén is kialakítható.