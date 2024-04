PTE PEAC III.–

Kanizsa Sörgyár SE 7:11.

A zalai győztesek: Zborai 4, Bihercz 4, Berdár 2 és a Berdár-Bihercz páros.

Kanizsa Sörgyár SE–

Honvéd Szondi SE III. 13:5

Gy.: Berdár 3, Zborai 3, Bihercz 3, Kahotek 2, Berdár-Bihercz, Zborai-Kahotek.

– Mindkét mérkőzést nagybetűs csapatként küzdve nyertük meg – értékelt Jakabfi Imre, a kanizsaiak vezetője. – Pécsett nagyon szoros csatában kerekedtünk felül, nagy szó, hogy két játékos „nullázását” is el tudtuk viselni. A Szondi ellen a visszavágás vágya is fűtött minket, hiszen a fehérváriaktól szenvedtük el egyetlen vereségünket a szezonban. Kezünkre játszott az is, hogy közben a Dunaújváros megverte nagy riválisunkat, a Beremendet, így a következő fordulóban, a baranyaiak otthonában a döntetlen is elég a bajnoki címhez. Mi azonban nyerni szeretnénk, bár nagyon nehéz meccs várható.