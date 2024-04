Kriston SE–ZTE FC 0-9 (0-4)

Martonvásár. Jv.: Barta V.

ZTE FC: Kiss - Nagy B., Szegedi, Simon - Hannig, Tollár, Varga, Kopcsándi - Harsányi Vitusz, Fata (Major). Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

Gólszerzők: Tollár (45., 80.), Nagy B. (14.), Szegedi (7.), Harsányi (59.), Vitusz (66.), Varga (88.), Hardi (21. - öngól), Újszászi-Boros (34. - öngól).

A tabella utolsó helyén álló hazaiak ellen egy tartalékos ZTE lépett pályára. A csapatból sérülések, betegségek miatt hiányoztak játékosok, így mindössze egy cseréje volt az egerszegieknek. Nem csoda, hogy a szerény képességű Martonvásár ellen nehezen indult be a gólgyártás. Az első félidőben közepes játékkal négy gólig jutottak az egerszegiek, de ehhez az is kellett, hogy a házigazda két öngóllal is „besegítsen” a zalaiaknak. Fordulás után valamelyest feljavult a kék-fehérek játéka, és további gólokat szereztek.

Pergelné Kalamár Andrea: „A fölényes győzelmünk minden tekintetben teljesen megérdemelt, azonban a játékban van még hová fejlődnünk.”