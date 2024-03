Talán nem súlyos Gruber és Meshack sérülése 1 órája

ZTE FC–DVSC – A számok most sem hazudtak

Ez most nem nézett ki jól, ez kell ismerni, de van ilyen meccs is... A ZTE FC meglepően simán kapott ki (5-1) vasárnap a DVSC vendégeként, ráadásul áldozatokkal is járt a mérkőzés, ami nem jó hír.

Szendrei Norbert, mellette csapattársa, Bojan Szankovics, akik itt közös erővel indítanak támadást, mögöttük a DVSC játékosa, Brandon Domingues Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport

Ahogy felvezető írásunkban is utaltunk rá, a két csapat örökmérlegét tekintve a DVSC nagy fölényben van, ha pedig a Debrecenben rendezett meccseket nézzük, akkor még inkább... A vasárnapi találkozóval együtt kétszer annyiszor nyert a DVSC (36), mint a ZTE FC (18) kettejük párharcában (13 a döntetlenek száma). A debreceni fellépések tekintetében még nagyobb a különbség: 25:3 a győzelmek aránya a DVSC javára és hétszer lett döntetlen az eredmény. Vagyis, a számok nem hazudtak vasárnap sem. A DVSC tulajdonképpen az elejétől uralta a mérkőzést, igaz, mindkét félidő elején volt egy rövid időszak, amikor talán a ZTE FC ment jobban. A vereség benne volt előzetesen is a levegőben, de az, hogy az első félidőben négy gólt kapjon, majd a végén 5-1-re veszítsen a ZTE FC, az valóban meglepő. Méghozzá Márton Gábor együttesének tavaszi formája miatt. A kék-fehérek szó szerint "berobbantották" a tavaszt, hiszen az első öt meccsük közül négyet megnyertek, egy pedig döntetlennel zárult. Jó volt a játék, stabil a védekezés, kivéve a Paks elleni meccset, annak is az első félidejét, de azt a találkozót 4-3-ra nyerte a ZTE FC. A legutóbbi három mérkőzésen viszont két vereség és egy döntetlen a mérleg, s lehet, hogy a ZTE FC esetében most azt kell mondani: jól jön majd a kéthetes bajnoki szünet. A viszonylagos nyugalom megmaradt, hiszen a vereség ellenére sem a Kisvárda, sem pedig a Mezőkövesd nem került közelebb a ZTE FC-hez, amely ezzel a vereséggel együtt is, még mindig esélyes arra, hogy feljebb lépjen. Az előtte álló Újpest és a Kecskemét, és még az MTK is belátható távolságra van. Ám a mondatnak úgy lesz értelme a folytatásban, ha Márton Gábor együttese újra pontokat szerez. Remélhetőleg így lesz. Addig viszont össze kell egy kicsit rántani a társaságot. Márton Gábor vezetőedző a találkozó után azt is elmondta, tudták, hogy a remek tavaszi kezdés után nem mindig nyernek majd. Volt találkozó, amin el lehetett mondani, hogy több volt benne, ezen a vasárnapon viszont úgy nézett ki a helyzet, hogy a ZTE szemszögéből nézve a meccs már az elején "elromlott" és már nem sikerült megjavítani... Ami pedig még fájóbb, hogy két kényszerű csere is volt a találkozón. Az U21-es válogatottba behívott Gruber Zsombort a szünetben kellett lecserélni, a csereként beállt Ubochioma Meshack-ot pedig a találkozó vége felé. Információink szerint Gruber bokaszalagjai sérültek egy összecsapés következményként, Meschack-nak pedig a térde, miután letapadt a lába. Amilyen komolynak tűnt a jelenet, mostanra már jobb a helyzet, vagyis van remény rá, hogy nem kell kihagynia túl sokat. A ZTE FC a bajnoki szünetben egy felkészülési mérkőzést játszik, méghozzá pénteken, amikor az NB II-es Kozármisleny fogadja a zalaiakat felkészülési találkozón.

