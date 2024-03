A ZTE FC múlt heti "keleti hadjárata" nem úgy sikerült, mint azt az egerszegiek korábban remélték, de azt is láthattuk, hogy több lehetett volna ebben, mint két vereség. Főleg a Kisvárda elleni bajnoki meccsben "maradt" benne legalább egy pont, de ahogy a találkozó után Márton Gábor, a ZTE FC szakvezetője is megfogalmazta: a futballban olykor a szerencse sem árt. Nos, egyet kell érteni a vezetőedzővel, hiszen ez minden sportágra igaz.

Most olyan ellenfél érkezik a ZTE Arénába, amely szintén vesztes találkozón jutott túl, ráadásul úgy, hogy az MTK-nál is elmondhatják: a Paks elleni 2-0-s vereségnél az ő játékukban is több volt... Pontok hiányoznak tehát a Hungária körútiaknál és a ZTE FC-nél is, így nem kétséges, hogy vasárnap este mindkét csapat az újabb három pontra hajt. A ZTE FC egy győzelemmel ráadásul utol is érhetné a fővárosiakat, azaz Márton Gábor korábbi együttesét, hiszen a ZTE FC vezetőedzője a 2021-2022-es szezonban az MTK kispadján ült.

A ZTE FC együttese tehát idehaza játszik, Gruber Zsombor pedig két hete már túlesett a hazai tűzkeresztségen. Nem is titkolta a fiatal játékos, élvezte a ZTE Aréna légkörét, pláne úgy, hogy a Kecskemét ellen gólt is szerzett. A győrszentiváni, idén 20 esztendős fiatalember a Győri ETO-ból került a Puskás Akadémiához, ahol NB I.-es játékos lett, idén februárban aztán leigazolta a Ferencváros, amely azzal a "lendülettel" még aznap kölcsönadta a ZTE FC-nek. Gruber Zsombort nagyon nem lepte meg mindez...

– Négy hete érkeztem a ZTE FC csapatához és azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a bemutatkozásom is – utalt arra, hogy az eddigi négy ZTE-ben lejátszott bajnoki mérkőzésén két gólt szerzett. – Úgy érzem, hogy én is tudtam segíteni a csapatnak és remélem, hogy még segíteni is fogok. Játékban viszont még mindig többet várok magamtól, de kell még egy kis idő, hogy teljesen beilleszkedjek új csapatomba. Az FTC ajánlata és az, hogy átigazolt, bevallom elég gyorsan jött, s miután minél többet szeretnék játszani, így egyből a kölcsönadás tűnt a legjobb megoldásnak. Hosszabb távon az FTC-ben szeretnék bizonyítani, de rövid távon a ZTE-ben akarok jól futballozni és segíteni a csapatot, most ez a legfontosabb számomra is.

Rátérve az újabb feladatra, az MTK ellen is sikeres meccset remél a fiatal támadó. Sőt, ebben a szezonban már egyszer sikerült is bevennie az MTK kapuját, amit az a Demjén Patrik véd, aki négy szezonon át a ZTE csapatát erősítette. Gruber a Puskás FC tagjaként szerzett gólt a Hungária körúton még az ősszel. A vasárnapi találkozóval kapcsolatban pedig győztes meccset remél ismét...

– Egy hete fontos meccsen kaptunk ki Kisvárdán, a hazaiaknak jobban jött ki a lépés, hiszen a mi szempontunkból egy elkerülhető góllal nyertek – mondta Gruber Zsombor. – Vasárnap este azt remélem, hogy a késői kezdés és a hétfői munkanap ellenére sok néző jön ki a stadionba. A Kecskemét ellen játszottam először a ZTE FC együttesében hazai pályán, sokan voltak a lelátón és nagyon jó hangulatú volt az a találkozó. Jó lenne valami hasonló vasárnap is. Az MTK nem rossz csapat, azt gondolom, hogy mindent elkövet majd azért, hogy nyerjen, de természetesen mi is. Abban bízok, hogy jó meccset játszunk és pontokat szerzünk majd, hiszen ezek nagyon kellenek.

A ZTE FC együttesében eltiltott nincs, Stefanos Evangelou pedig kéztörése után visszatérhet a csapatba a védelem közepébe.