A Nemzeti Sport információi szerint Bedi Bence, a ZTE FC középpályása a nyáron távozik a csapattól, s mindezt menedzsere is megerősítette.

Bedi Bencének a nyáron jár le a szerződése, és úgy tudjuk, a klub szeretett volna hosszabbítani vele, de a játékos más kihívást szeretne pályafutásában. Az 1996-os születésű Bedi Letenyéről került előbb az UFC Nagykanizsa utánpótlásába, majd 2011-ben lett tagja a ZTE Akadémiának. A ZTE FC első csapatában bajnoki találkozón 2015. februárjában, egy ZTE-Békéscsaba NB II-es mérkőzésen mutatkozott be, s onnantól gyakorlatilag kimozdíthatatlan volt az egerszegiek mindenkori együtteséből.

A témában a legautentikusabb személy maga Bedi Bence, akivel sikerült is szót váltanunk kicsit később.

-Valóban, a nyáron lejár a szerződésem és úgy éreztem, hogy szeretném magam máshol is kipróbálni, elsősorban egy külföldi csapatnál - mondta el megkeresésünkre.- Igazából ez a lényeg és nagyon mást erről nem is szeretnék mondani. A legfontosabb, hogy jelenleg a ZTE játékosa vagyok, van még nyolc forduló vissza a bajnokságból, van még feladat bőven, és én is arra koncentrálok, hogy ezeken a csapat a lehető legjobban szerepeljen. Egyelőre számomra ez a most a legfontosabb.