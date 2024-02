NKA Universitas Pécs- Zalakerámia ZTE KK 93-81 (27-14, 27-24, 22-26, 17-17)

Pécs, 800 néző. Jv.: Tóth C., Makrai, Fodor.

NKA Pécs: Nikolic 12/3, Kovács P. 11/6, Scherer 3/3, Durmo 14, Mangjafic 27/9. Csere: Hergel 2, Kerpel-Fronius G. 7, Walker 10, Lados 5/3, Benke K. 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Zalakerámia ZTE KK: Csátaljay 5/3, Hicks 13/6, Paige 18/9, Tóth Á. 18, Ostojic 12. Csere: Keller I. 5/3, Csuti, Mishula 9/3, Németh 1, Szalay D. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Mindkét csapat új edzővel várta ezt a mérkőzést, hiszen a pécsieknél Csirke Ferencet nevezték ki a héten a csapat élére, a ZTE KK-nél pedig a német Matthias Zollner vette át az egerszegi együttes irányítását. Tíz napja a Magyar Kupában a pécsiek Egerszegen győzték le a kék-fehéreket három ponttal (75-78), így mi más, mint a visszavágás motiválhatta Tóth Ádámékat, no meg persze az is, hogy az új edzőnek mindenki bizonyítson.

A ZTE KK Csátaljay szép hármasával nyitott, de aztán az utóbbi időszak jó eredményei folytán az önbizalom terén is egyre magabiztosabb újonc, főleg hazai pályán igyekezett azonnal átvenni a mérkőzés irányítását. kemény védekezést kapott a ZTE KK csapata, amely igyekezett ebben a szegmensben is előre lépni, hiszen sok kritika érte a csapat védőmunkáját. Az akadémiai hátteret élvező pécsiek alig engedtek tiszta helyzetet kialakítani a zalaiaknak, így nem volt könnyű dolga a ZTE KK-nak, ráadásul a házigazda jól is dobott és biztosan vezetett (19-8). Később még inkább ellépett az NKA, de Paige hármasa a negyed végén jól jött a zalaiaknak (27-14). Ez a pécsi együttes nem nevezhető tipikus újonc csapatnak, amit a bajnokság eddigi részében már bőven bizonyított, de azért az is elgondolkodtató volt, hogy a rutinos kosarasokat felvonultató ZTE KK miként tud elkövetni olyan hibákat, mint tette. Pécsi oldalon Manjgafic és Durmo vitte a prímet, őket nem tudta megfogni a zalai alakulat, míg saját oldalon ha Paige nem dob hármasokat, még "csúnyább" is lehetett volna az eredmény. A 13. perc eredménye ugyanis 39-19 volt, Matthias Zollner időt kért... Átmenetileg valamit javult a helyzet, ha a ZTE szemszögéből néztük a találkozót (45-32), de kijelenthető: az első félidőben az újonc NKA Pécs teljes mértékben kontrollálta a mérkőzést.

A második félidő elején aztán kezdett éledezni a ZTE KK, hiszen négy perc játék után visszajött a meccsbe (59-52). Legalábbis, a védekezésével elérte azt, hogy ez a mérkőzés ne legyen még teljesen lefutott. Tíz ponton belül tudta tartani magát az egerszegi csapat, de kimaradt dobások következtek és ismét nyílt az olló (76-64). A harmadik negyedet ugyan megnyerte a ZTE KK, de végig vert helyzetben volt és ebből egyszer sem tudott kikeveredni. Győzött az NKa Pécs, méghozzá megérdemelten, hiszen végig vezetett. Nincs mit szépíteni rajta, ez egy sima vereség volt... Matthis Zollnernek pedig lesz feladata bőven, újra össze kell raknia a csapat játékát, amire persze három nap alatt nem volt elég idő.

Az NB I. A-csoport 18 fordulójának további eredményei: Falco KC Szombathely - Oroszlány 99-70, Körmend - Alba Fehérvár 103-98, Paks-Sopron KC 86-76, Szeged-Kecskemét 79-91, Bp. Honvéd -Szolnoki Olajbányász 91-77, Kaposvár-DEAC 92-85.