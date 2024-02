Az alsó tagozatos diákokat Sneffné Ágoston Mónika és Sneff Ferenc készítették fel. Elmondták: a tanulók kiválasztása már tavaly szeptemberben elkezdődött. Ebben nagy segítségükre vannak a testnevelők, akik szakértő szemmel figyelik a fiatalokat. A sportág sok energiát igényel, fontos a gyorsaság, az ügyesség, és szükség van mentális erősségre, stabilitásra is, hogy képesek legyenek elviselni a gyerekek a versenyszituációt, és közben a teljesítményükre is figyeljenek.

– A csapat összeállítását a szabályok határozzák meg - folytatta a pedagógus házaspár. – Második, harmadik és negyedik osztályosok alkotják az együttest, minden évfolyamról három fiú és ugyanennyi lány szerepelhet. Azért ennél több gyerekkel dolgozunk, ugyanis bármikor közbejöhet betegség és sérülés, viszont a 18 fős alakulatnak készen kell állnia a versenyre.

Hozzátették: a Magyar Diáksport Szövetség felkérésére rendezték meg az országos elődöntőt a Kanizsa Arénában. Nagy örömükre ezt megnyerték a nagy rivális szombathelyi Zrínyi-iskola előtt, míg a másik nagykanizsai különítmény, a Kőrösi-iskola a harmadik lett.

– Innen kizárólag az első helyezett jutott tovább egyenes ágon a március 9-én Kiskunhalason megrendezendő országos döntőbe – fogalmaztak. – Elég erős a mezőny, hiszen a Dunántúlról a Péterfy-iskola mellett három szombathelyi és egy törökbálinti gárda indul. Míg az ország keleti részéből a házigazda városon kívül Gyula és Miskolc fiataljai csatlakoznak. Ezek közül majdnem mind kifejezetten sportiskola. Viszont érdemes hozzátenni, hogy itt bármi megtörténhet. Ha nem hibázunk, akkor végezhetünk az elsők között is, de erre nem gondolunk, csak dolgozunk, minden nap edzünk. Már ez is óriási eredmény nekünk, hiszen a Péterfy-iskola önállóan most először került be az elit gárdák közé. Érdemes tudni, hogy az országból 300 iskola indult el.

A feladatok esetében széles a paletta: az úgynevezett krumpliültetéstől a talicskaváltó futáson át a szekrényugráson keresztül rengeteg mozgalmas játékot kell elvégezni minél pontosabban és gyorsabban.

A Péterfy-csapat tagjai: Beke Sebestyén, Borda Zoé, Drabant Dominik, Gémesi Dominik, Godinek Angyalka, Haraszti Ella, Havasi Sára Adrienn, Horváth Armand, Horváth Áron Dávid, Kispál Fruzsina, Kiss András, Makó Alex, Mismás Norina, Nagy Beáta Júlia, Papp Leila Alíz, Selek Gergő, Strausz Levente János, Zábrádi Júlia Viktória, Boa Benjámin Bence, Horváth Krisztián Boldizsár, Szabó Lionel Raul, Vojkovics Luca.