NK Nafta–ZTE FC 0-8 (0-3)

Lendva, Futballakadémia.

ZTE FC, első félidő: Senkó (Gyurján) – Csóka Do. (Boncina), Lesjak, Safranov, Tullner – Szendrei (Györe), Soltész, Spoljaric, Meshack (Szalay) – Croizet, Mance. Második félidő: Gyurján (Dombó) – Kovács B., Evangelou, Várkonyi, Medgyes (Deme) – Mim, Sankovic, Németh D., Buncina (Vogyicska) – Sajbán, Szalay (Klausz).

Gólszerzők: Croizet (20., 40., 44.), Szalay (54.), Klausz (64., 74., 80.), Németh (69.).

Az ősszel átadott lendvai futballakadémia volt a helyszíne a találkozónak, és a szlovén második liga listavezetője fogadta Márton Gábor együttesét. Az egerszegiek bő kerettel érkeztek és – mint Márton Gábor vezetőedző érdeklődésünkre elmondta – az volt a céljuk, hogy a találkozón minden játékos lehetőséghez jusson. Elvégre eddig a második csapat tagjai is az első együttessel készültek és ha már kivették a részüket a munkából, úgy korrekt, ha ők is pályára léphetnek a mérkőzésen. Megtudtuk még: a tíz napja együtt készülő ZTE FC munkáját egyelőre csak kisebb sérülések nehezítik viszont a betegségek nem kerülték el a keret tagjait. Például Bedi Bence és Huszti András sem volt ott pénteken a többiekkel, ők betegség miatt hagyták ki a találkozót, de mindketten utaznak vasárnap a ciprusi edzőtáborba. Az viszont eldőlt, hogy a szlovén csapattól próbajátékon lévő Lun Boncina nem utazik el a csapattal, ettől függetlenül pénteken ő is pályára lépett a zalai együttesben.

A műfüves pályán rendezett találkozón az első félidőben három gól esett és valamennyi találat Yohan Croizet nevéhez fűződött. Az elsőt egy szép lefordulás után 14 méterről lőtte, majd egy kipattanó után fejjel, illetve közvetlenül a szünet előtt is betalált. Az egerszegiek edzője tartotta magát az előzetes tervhez és már az első félidőben cserélt, pontosan azért, hogy mindenkinek jusson elegendő játékperc. A második félidőre új összetételű vendégegyüttes futott ki a pályára és gyorsan növelte az előnyét: az egerszegiek szebbnél szebb gólokat szereztek, szépen kijátszott akciókkal alakították ki a végeredményt.

A ZTE FC tehát vasárnap már utazik Ciprusra, ahol egy hetet tölt el.