A keszthelyiek klasszis sportolója - aki pénteken légpisztolyban hatodik lett - a 25 méteres szám 30+30 lövéses alapversenyének első felében, az úgynevezett pontlövészetben nem remekelt, 286 kört ért el, a rapid szakaszt aztán parádésan, 297 körrel zárta, így 583 körrel a hatodik helyen jutott be a nyolcas döntőbe.

A fináléban a szakág legjobbjai küzdöttek meg egymással, Major mellett többek között a világbajnok német Doreen Vennekamp és a riói olimpiai bajnok görög Anna Korakaki is bekerült a legjobb nyolc közé.

A döntőben - melyben ötös sorozatokat kellett lőni és a 10,2 körösnél erősebb lövések értek pontot - Major Veronika nem kezdett igazán jól, 15 és 20 lövés után is a hatodik helyen állt, a folytatásban viszont alig hibázott és folyamatosan lépett előre. Végül 45 lövés után búcsúzott úgy, hogy 33 találatánál Vennekamp és Korakaki is csupán eggyel állt jobban. A versenyt a német pisztolyos nyerte meg.

A szám másik magyarja, Fábián Sára Ráhel az alapversenyt 577 körrel zárta, amivel a 21. helyen végzett.