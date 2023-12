A rendezvény epicentruma ezúttal is a Deák-technikum volt, a négy távon (3,5, 10, 24, valamint 40,9 kilométer) délelőtt fél 9-től három részletben innen rajtoltak a versenyzők, majd legkésőbb kora délutánig itt érkeztek célba is. Az időjárás idén is kegyeibe fogadta a hagyományos évzáró viadalt, a napsütötte részeken szinte kora tavaszias volt a hőmérséklet, az időnként feltámadó szél miatt pedig senki nem panaszkodott.

A szervező Zalatriatlon részéről Jakabfi Zoltán elégedetten foglalhatta össze a rendezvényt: rendkívüli esemény nélkül, szokás szerint igen élénk érdeklődés mellett zajlott le a program, melyen pályacsúcs ugyan egyik távon sem született, de az időeredményekre ezzel együtt sem lehetett panasz.

Például a férfiak 10 km-es távját nyerő Hegedüs Máté esetében sem. A Göcsej KTFE tájfutója már ötödször teljesítette a versenyen ezt a távot, 38:43 perc alatt ért célba, ami az eddigi legjobb időeredményt jelenti az esetében. És ezzel ráadásul már az örökranglistán is jegyzik, a 11. helyen.

- Nem volt egy könnyű futás, Aranyoslap és Gálafej térségét kifejezetten nehéznek találtam, de a végére minden rendbe jött - értékelt a 17 éves zalaegerszegi fiatalember. - Edzésen van, hogy 16 kilométert is futok, de ettől függetlenül ez a tízes az én távom. Évről évre javul az időm, remélem így lesz jövőre is.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Női 10 kilométeren Vincze Rebeka győzött (44:03), női 24 km-en az ismert zalai ultrafutó, dr. Lubics Szilvia (2:02:40) volt a leggyorsabb - aki 2012-ben futott már ennél jobbat (1:59:40) Egerszegen. A férfiaknál a püspökladányi ifj. Tomka János nyerte a 24 km-t (1:35:12), ő több mint két perccel javította meg a távon saját 2019-es legjobbját (1:37:32). A női "majdnem maratonon" Zákányi Panna (DVTK) győzött, a 29 év ötödik legjobb idejével (3:18:39), a férfiaknál pedig a budapesti Szabó Gábor megvédte tavalyi elsőségét, bár akkori saját magától most elmaradt 51 másodperccel (2:50:23).

- Az elejét megnyomtam kicsit, arra voltam kíváncsi, mi történik, ha a pályacsúcshoz szükséges tempóban kezdek - mesélte a Svábhegyi Gepárdok versenyzője és edzője. - Az történt, amit vártam: elfáradtam és csökkentenem kellett a tempót. Két futóval sokáig nagyjából együtt haladtunk, majd az utolsó emelkedőn sikerült leszakítanom őket. Jövőre visszatérek, a célom pedig az új rekord. Ez a kedvenc versenyem: kiváló a hangulat és a rendezés, illetve flottul mennek a lezárások is.

A célkeresztbe került csúcs (sőt, a második, a harmadik és az ötödik legjobb eredmény is) a vonyarcvashegyi Németh Gábor nevéhez fűződik 2015-ből (2:45:57), egy másik rekord azonban megdőlt tegnap: két zalaegerszegi sportember, Szittár Rudolf (4:23:38, 60 év feletti korosztály) és Lőrincz Endre (4:36:25, 50-59 évesek) huszonhatodik alkalommal gyűrte le a 40,9 kilométert.

- A futás nekem nem sport, hanem életforma - mondta a célban Szittár Rudolf, aki napokkal a verseny előtt töltötte be 60. életévét. - A dohányzásról való leszokás keretében érkezett az életembe az atlétika, majd a mindennapjaim részévé vált. Itt voltam már az első szilveszteri maratonon is, ami nem verseny volt, hanem baráti együttlét és az évtizedek alatt csupán három alkalmat mulasztottam: egyszer beteg voltam, egyszer informatikusként az évezredváltás körüli mizéria miatt dolgoznom kellett, egyszer pedig csak a 20 kilométert futottam le, hogy kedves barátom, Lőrincz Endre a teljesítések terén utolérjen, s együtt javíthassuk meg aztán évről évre ezt a rekordot. Addig csinálom, amíg csak bírom, de az igazság az, hogy egyre nehezebben megy. Ennél a mai időeredményél régen volt egy órával jobb...

A szilveszteri hegyi maraton pedig 2024-ben maga is szintet lép: a harmincadik viadal következik.