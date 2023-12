Stángli Dominik és Kovács Barna Zoltán a Lenti Általános Iskola és Gimnázium - korábban Gönczi Ferenc Gimnázium - 12/b-s tanulói, és hogy a sport közel áll hozzájuk, azt ez a vetélkedő is bizonyította. A Ferencváros Torna Club történetéből, legendás játékosaiból, edzőiből oly' alaposan és sikeresen felkészültek, hogy a kétkörös online fordulóból bekerültek az ország legjobb tíz csapata közé, akiket viszont már a Groupama Arénába hívtak, hogy a döntőben élőben is számot adjanak felkészültségükről. A vetélkedő házigazdája az ismert riporter, Gundel-Takács Gábor volt, s ha már a Fradi volt a központi téma, a klub legendái közül jelen volt az eseményen, többek között Rákosi Gyula, Nyilasi Tibor, Lipcsei Péter, illetve a z FTC labdarúgóinak sportigazgatója, Hajnal Tamás - számolt be róla kettejük nevében Stángli Dominik. Azt is megtudtuk, hogy a felkészülés egy külön, a versenyre kidolgozott többszáz oldalas dokumentumból történt.

De nézzük tovább. A "Zalai Fradisták" - hiszen ezen a csapatnéven indult a lenti duó - kiélezett küzdelemben végül az 5. helyezést érte el. Azért volt kifejezetten izgalmas és szoros a verseny, mivel az adott kérdésre csak egy, a leggyorsabban reagáló csapat válaszolhatott, ráadásul rossz válasz esetén pontlevonás következett. Stángli Dominik és Kovács Barna Zoltán viszont valóban remekül felkészült, értékes, a Ferencvároshoz köthető emléktárgyakkal gazdagodtak.

Illetve, meccsjegyet is kaptunk a a vasárnapi, Ferencváros-ZTE FC NB I.-es mérkőzésre. Úgyhogy a hét végén újra irány a Groupama Aréna!