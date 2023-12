A továbbiakban így ír levelében a megmérettetésről Kuzma Péter:

"A legfiatalabb tagok 13 évesek, a legidősebb is csupán 19. Egy éve dolgoztunk a koreográfián, átlagosan heti négy edzésünk volt, de az indulás előtti hetet reggel 9-től délután 7-ig a teremben töltötték a táncosok, nyáron pedig három táborunk volt. A hongkongi út már önmagában is hatalmas kaland volt, s a csapat nagyon büszke a helyezésére. A hosszú út és időeltolódás miatt nehéz volt az már az átállás is, de végül sikerült.

Néhány nevezetességet azért megnézhettünk, egy kicsit magunkba szívhattuk ennek a különleges országnak a kultúráját."

A nyertes csapat tagjai:

Fajt-Ujj Szeverin – Tóth Bíborka, Fajt-Ujj Flórián – Ruzsics Anna, Salamon Dávid – Monostori Luca, Magyar Kristóf – Kuzma Panna Laura, Barkaszi Bálint – Salamon Sára, Beke Mátyás – Darabos Emma, Simon Dávid – Eke Flóra, Szőke Marcell Benedek – Szabó Anna Sára, Cser Mátyás.