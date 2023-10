BKV Előre-ZTE ZÁÉV 3:5 (3139:3192)

Budapest. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Soltészné 503–Gál 525, Fekete (Sinkáné) 495–Végh-Soltész 548, Pintér 550–László 546, Polecsák 539–Csurgai 523, Vonnák 543–Airizer 528, Vitai 513–Horváth K. (Sabján) 522.

A még nyeretlen hazaiak ellen a zalaiak voltak a mérkőzés esélyesei, ám a találkozón a ZTE-ZÁÉV rendkívül hullámzó teljesítményt nyújtott. A mérkőzés során felváltva vezettek a csapatok, az esélyesebb zalaiaknak végig izgulni kellett, hogy sikerül-e megnyerni az összecsapást? A kék-fehérek végül szerencsés győzelmet arattak, a csere pedig sérülés miatt történt.

Ifjúsági: BKV Előre–ZTE ZÁÉV 0:4 (884:1050). Egyénileg: Sabján 537, Koczfán 513.

ZTK FMVas–Répcelak 2:6 (3599:3629)

Zalaegerszeg. Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 567–Molnár 605, Kakuk 656–Biró 651, Horváth Z. 578–Danóczy 580, Pintér (Farkas Á.) 590–Tóth Á. 607, Nemes 628–Molnár 581, Járfás Sz. 580–Somodi 605.

Második rangadóját is hazai pályán játszotta a ZTK FMVas. A siker több szempontból is fontos lett volna a nemzetközi szereplés előtt álló zalai csapatnak, és az önbizalom növelés miatt jól jött volna a győzelem. A ZTK-ban ezúttal is többen gyengén teljesítettek, a vasi csapat megérdemelten nyert, az Európa Kupára pedig nagy formajavulásra lesz szükség zalai oldalon.

Ifjúsági: ZTK FMVas-Répcelak 0:4 (996:1125). Egyénileg: Mazzag A. 475, Kelemen (Muszil) 461.