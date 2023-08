Mint beszámoltunk róla, a Lubomir Ruzicka vezetőedző irányította szakmai stáb a múlt hét elején kezdte meg a közös munkát a keret tagjaival, azonban a múlt héten még nem volt teljes a létszám. Nem is lehetett, hiszen eleve úgy volt tervezve a felkészülés, hogy a külföldi kosárlabdázók nem egyszerre, hanem különböző időpontokban érkeznek meg. A múlt héten közülük az amerikai Delano Spencer, valamint a szerb Danilo Ostojic csatlakozott a csapat keretéhez, a szintén tengerentúli Quinton Green-t pedig keddre várják, hogy megérkezzen. Két kosaras, az amerikai Tony Hicks és a litván Tomas Lekunas pedig a szerződése értelmében jövő kedden veszi fel a munkát a ZTE KK-nál.

Csátaljay Péter és Csuti Kornél szintén igazolt hiányzók voltak a múlt héten, hiszen a két, az U19-es válogatottal a világbajnokságon is szerepelt játékost Sztojan Ivkovics, a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya meghívta keretébe. Felnőtt csapatunk a lengyelországi olimpiai előselejtező-tornára készül, amely vasárnap kezdődik. Nos, a ZTE KK két fiatal játékosa a múlt heti felkészülési mérkőzéseken is lehetőséget kapott a játékra és jól teljesítettek.

Eredetileg úgy volt, hogy hétfőtől visszatérnek klubcsapatukhoz, azonban továbbra is a felnőtt válogatottal készülnek ezen a héten. Sőt, most már a szövetségi kapitány nyilatkozataiból is az tűnik ki, tíz felnőtt korú játékos helye biztos az utazó keretben, a maradék két helyet minden bizonnyal fiatalabb kosarasok töltik majd be. Annyi leszűrhető ebből, hogy Csátaljay Péter és Csuti Kornél szintén esélyes erre, a keret többi fiataljával együtt. Az utazó keretet hivatalosan még nem hirdették ki.