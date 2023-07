Huszonhárom évvel ezelőtt Kováts Tibor, a Békés Megyei Diáksport Tanács titkára és édesapja kezdeményezésére indult el a diáksporton belül a sorozat, amelyben a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák nevezhetnek. Elsősorban az esélyegyenlőséget tartották szem előtt a kezdeményezők, hogy a kis létszámú iskolák diákjai a legnépszerűbb sportágakban mind egyéni, mind csapatsportokban sikerélményhez jussanak ne csak körzeti, esetleg megyei, de országos szinten is. A Kis Iskolák Sportversenye ma már az egyik legnagyobb létszámú és legnépszerűbb diákolimpiai események közé tartozik, tavaly óta is jelentősen emelkedtek a nevezési számok, amely idén a három sportágban már meghaladta a kilencezret. Közülük kilencszázan jutottak el a debreceni országos döntőre, ahol a lányok kézilabdában, a fiúk labdarúgásban versenyeztek, atlétikában pedig mindkét nem. Kézilabdában 12 lánycsapat, labdarúgásban 19 fiúcsapat, atlétikán belül többpróbában pedig 19 fiú- és 18 lánycsapat küzdött, továbbá 75 fő egyéni atléta jutott el az országos döntőre.



Ennyi bevezető után talán nem kell különösebben részletezni, miért is jelent ez a versenyforma nagy élményt a kis települések és a szó szerint kis iskolák tanulóinak. A csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola fiúlabdarúgásban bronzérmesként zárt, míg a fiúhárompróbában alig maradtak le az aranyról és lettek ezüstérmesek. Zala vármegyéből több további jó eredmény is született, így a III. korcsoportban a 600 méteres síkfutásban a nagyrécsei Horváth Eduárd ötödikként zárt, ahogy a nagyrécsei fiú svédváltó is. Leánykézilabdában az Egervár szerepelt szépen a megszerzett 6. helyezéssel.

A két érem viszont a Csesztregé; Kissné Szatmári Szilvia felkészítő érthető, hogy elégedett volt tanítványaikkal.



– Az az igazság, hogy van egy nagyon szerencsés összetételű harmadik korcsoportos gárda – említette, amikor sikereik kapcsán megkerestük. – A fiúk az atlétika sportágban is szépen szerepelnek, de futballoznak is. A testnevelésórákon kívül kollégám, Bosnyák Ervin segített a felkészítésben a segítségemmel. Amúgy megterhelő versenynap jutott a fiúknak, hiszen a labdarúgó- és az atlétikai eseményeket egy napon rendezték Debrecenben. Ráadásul a nagy meleg sem kedvezett, így a meccsek mellett és között a hárompróba számait teljesítették a gyerekek. Kihozták a maximumot magukból, amiért dicséret illeti őket. Azt még hozzátenném, hogy labdarúgócsapatunkban nem volt nyolcadik osztályos tanuló, hetedikesek vagy fiatalabbak alkotják az együttest. Ezek a fiúk egy év múlva jó eséllyel vághatnak ismét neki a küzdelmeknek.



A zalai vonatkozású jobb helyezések. Fiúlabdarúgás: 3. Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg (Bakonszegi Péter, Lelkes Boldizsár, Bazsika Botond, Burján Artúr Dániel, Bagó Benett, Kocsis Márk, Németh Kevin, Rákos Gergő, Tánczos Kornél). Lánykézilabda: 6. Egervári László Általános iskola (Báli Luca, Darabos Dorina, Gorza Vivien Hanna, Gróf Brigitta, Méhes Regina, Németh Léna, Pallér Zsófi, Rigó Jázmin, Simon Rita, Takács Gréta, Tompos Jázmin Norina, Tóth Viktória). Atlétika. Fiúhárompróba (I–IV. korcsoport): 2. Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg (Bakonszegi Péter, Bazsika Botond, Horváth Dominik, Czender Szebasztián, Zsohár Marcell, Bagó Benett). Leány­hárompróba: 8. Fekete István Általános Iskola, Bagod (Kiss Alíz, Cserkuti Bella, Pati Panni, Horváth-Szabó Anna, Devecser Ramóna, Kiss Klaudia). Fiúsvédváltó: 5. Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2:32,2. I–II. korcsoport. Leányhárompróba: 11. Kiss Alíz (Bagod).

III. korcsoport. Fiú 600 m: 5. Horváth Eduárd (Nagyrécse) 1:44,9. Leányhárom­próba: 11. Devecser Ramóna (Bagod). IV. korcsoport. Fiúhárompróba: 4. Bazsika Botond (Csesztreg), 8. Bagó Benett (Csesztreg).



