Pénteken még igazi nyári időben zajlottak a selejtezők, illetve a verseny részét képező tesztek, szombatra viszont kissé borongósabb, ám továbbra is meleg időben folytatódtak a küzdelmek. Sokan az égre tekingettek azt kémlelve, vajon jut-e számukra az égi áldásból. Sokáig úgy tűnt, megússzák, de mégsem...

Hét ország, százhatvan versenyzője érkezett a háromnapos viadalra, s noha a funkcionális fitnesz, mint sportág már régóta népszerű a testedzők körében, hazai szövetsége csak nemrég alakult meg. Szombat délelőtt volt egy kis idő beszélgetni erről is Gáspár Lászlóval, a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség (NEFFISZ) elnökével, akit viszont nem kell különösebben bemutatni. Főleg nem Zalában és főleg nem Zalaegerszegen. Az ismert edző és sportember tőzsgyökeres egerszegi, maga vezette és alapította a XXL fitnesz klubot, de a ZTE FC labdarúgóinak és a ZTE KK kosarasainak is éveken át volt az erőnléti edzője. Jelenleg a soproni kosárlabda akadémián dolgozik és a Sopron Basket Euroliga-győztes női kosárlabda együttesének a munkáját is segíti. Az, hogy "hazahozta" most ezt az új sportágát, nem véletlen. Volumenét tekintve felfoghatjuk úgy is: ez a mostani viadal a sportág bemutatkozása a zalai megyeszékhelyen, ahol egyébként számos művelője van a fitneszklubokban. Azt gyorsan le kell szögezni, hogy alapjaiban ugyan nagyon hasonló, de a crossfit néven ismert versenyzési forma nem ugyanaz, hiszen az egy márkanevet, brand-et takar. A funkcionális fitnesz lényege, hogy hat tesztből, "képességből" álló sorozat, melyben az állóképesség, az erő, az ügyesség, a saját testsúllyal történő gyakorlatok, a robbanékonyság és ezek kevert változata jelenik meg. Versenyről versenyre más-más gyakorlatokkal, de ragaszkodva az imént felsorolt képességekre. Gáspár László gyorsan ki is igazít bennünket, amikor a beszélgetésben eddig eljutottunk.

-Azért a versenyzők nem az adott viadalon szembesülnek a gyakorlatokkal, hiszen ezeket az adott verseny, jelen esetben a nemzeti korosztályos bajnokság és az Európa-bajnokság indulóinak nagyjából két héttel korábban már elküldtük - avatott be némileg bennünket a kulisszák mögé. - Az Eb annyival mégis más ezen a viadalon, hogy a hat tesztet az Európa-bajnokság indulói egy kétórás időintervallumon belül teljesítik, míg a többiek a három nap alatt jutnak túl rajta.

Ami így is megerőltető, hiszen komoly fizikai teljesítmény van mögötte, de jól érzékelteti, hogy a nemzetközi mezőny tagjainak még inkább megerőltető kihívás. Szombaton délelőtt a nemzeti korosztályos bajnokság tagjai voltak a pályán, kora délután pedig Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere nyitotta meg hivatalosan a sportág második Európa-bajnokságát. Délután a pénteki selejtezőkből a döntőbe jutott legjobb 6-6 versenyző közül előbb a hölgyek vették birtokba a pályát és a súlyokat. Egy ideig minden jól ment, de este jött a vihar és az zápor, így négy szám után félbemaradt a hölgyek döntője. Egy ideig vártak a szerveők a döntéssel, de nem volt más választás, mint a halasztás...

Vasárnap a masters bajnokság (30 év felettiek) és a juniorok (13-19 évesek) küzdelmei folytatódnak, az Európa-bajnokságon délelőtt befejezik a nők küzdelmeit, hogy aztán 12.15-től a férfi döntő következzen. Az Eb párosviadala - a felborult versenyrend miatt - elmarad.