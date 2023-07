Szerda este a regionális ligában szereplő FSC Luckenwalde ellen játszotta le első nyári találkozóját az Union Berlin, mely 2-0-ra nyert a 3. és a 6. percben szerzett gólokkal. A találkozóról szóló beszámoló egy kis múltidézéssel kezdődik, hiszen 2018-ban, öt éve és egy hete ült először a berliniek kispadján a svájci Urs Fischer vezetőedző – szintén egy, a Luckenwalde elleni edzőmeccsen. Az eredmény akkor is kettő lett közte (3-1), a kelet-berlini klub honlapja pedig úgy fogalmaz: akkor kezdődött az „utazás”, ami máig tart. Az Union abban a bajnoki évben a Bundesliga 2-ben a 3. helyet szerezte meg, a 2019. májusi osztályozón pedig a Stuttgartot búcsúztatva jutott fel először az első osztályba.

Urs Fischer máig a kispadon ül, az Union Berlin pedig megvetette lábát a német élvonalban, és az idén újabb mérföldkőhöz érkezett: a bajnokság végén megszerzett 4. helyével jogot szerzett a Bajnokok Ligája csoportkörében való indulásra. A felkészülést is ennek jegyében kezdte meg a csapat, melyhez Frederik Rönnow, Sheraldo Becker, Aïssa Laïdouni és Josip Juranović válogatott-kötelezettségek miatt később csatlakozott. Ők nem is szerepeltek a szerdai keretben, melyben helyet kaptak viszont fiatal játékosok és nyári igazolások is.

A BL-szezonra nagyon tudatosan készül a berlini csapat. A nyáron megszerezték a cseh Alex Kralt az orosz Szpartak Moszkvától, akinek az értékét 7 millióra euróra becsülik. A keret tagja még a német–tunéziai Rami Khedira (10 millió), a horvát Josip Juranovic (12), a holland Sheraldo Becker (17). A nyáron kölcsönbe érkezett a Chelsea-től az elefántcsontparti David Fofana (10 millió), a Leedstől pedig az amerikai Brenden Aaronson (25). Továbbra sem lehet tudni, hogy a magyar válogatott védőjét, Szalai Attilát török klubja, a Fenerbahce elengedi-e Berlinbe. Sajtóhírek szerint ezt bármikor bejelenthetik. A magyar válogatott másik tagja, Schäfer András jelenleg sérült, de ő is itt lesz a Zete Fiesztán.

A berliniek a ZTE FC elleni szombati (16.30) mérkőzés után edzőtáborba vonulnak, így várhatóan teljes kerettel érkeznek Egerszegre.