A szokásos procedúrákat, azaz a csapatok bemutatását és a futamra való feliratkozásokat követően a 2. szakasz fővédnöke, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A városvezető kiemelte: 2017-ben lett volna már egy befutó Zalaegerszegen, de akkor a hirtelen lecsapó vihar a futam megszakításához vezetett, így a célba érés is elmaradt. Most viszont egy rajttal "megérkezett" Zalaegerszegre is a Tour de Hongrie.

... és így hagyta el a Zala-hidat a mezőny s nem sokkal később a várost is ...

Fotó: Pezzetta Umberto

Balaicz Zoltán e szavakat már a rajtvonalon mondta el, mellette ott volt Vigh László országgyűlési képviselő is, ketten vágták át a rajtszalagot, ezzel megnyitva a 2. szakasz pályáját, ami Keszthelyig tart. A 175 km-es táv rajtjánál ott volt a kolumbiai Egan Bernal is, aki az előző nap Szentgotthárdnál nagyot bukott. A viadal végső esélyesének is tartott, az INEOS Grenadiers Tour de France és Giro d'Italia-győztes versenyzőjének indulását a viadal honlapja is megerősítette.

Fotó: Pezzetta Umberto

A 2. szakasz tehát elrajtolt és várhatóan 16.30 környékén érhet a keszthelyi, Georgikon utcai célba.