Az előző évek sikerei után és a zalaegerszegi Ebergényi úti lőtér remek adottságaival ideális helyszínnek bizonyult ahhoz, hogy ranglista pontokat gyűjtsenek itt a sportlövők és persze a vb-előválogató is motivációt jelentett. Mindez a nevezéseken is meglátszott, hiszen háromszáz regisztráció futott be a rendező ZTE Sportlövész Klub és Kulturális Egyesülethez az ország minden pontjáról. A viadal volumenére jellemző, hogy összesen 31 számban hirdettek eredményt, ami a szervezők részéről is komoly kihívást jelentett.

A legnagyobb létszámú csapatot a rendező ZTE SKK indította, kihasználva, hogy hazai környezetben komoly riválisok ellen próbálhatják ki tudásukat versenyzőik. Egerszegi részről Süle Nimród és Tankovics Tamás eredménye volt kiemelkedő. Mindketten utánpótláskorú versenyzők, Süle Nimród két korcsoportban is indult (serdülő és ifjúsági) és mindkettőben aranyérmet szerzett. Tankovics Tamás a junior korcsoport alapversenyét az első helyen zárta, majd az összevont (junior-felnőtt) döntőben, bronzérmet szerzett, ami kiváló eredmény, hisz olyan versenyzőt is maga mögé utasított, mint Hári Péter, aki Somogyi Péterrel csapatban korábban világbajnoki aranyérmet is szerzett.

A ZTE SKK csapatának tagjai több elsőséget szereztek, a serdülő tehetség, Horváth Regina a légpuska 20 lövéses versenyszámban 172 körrel nyert, a férfiaknál Horváth Tamás 196 körrel nyert. Felnőtt férfi légpisztolyban az egerszegi Tátrai-Fejes Miklós, a BHSE olimpikonja lőtt kiváló eredményt. Megtisztelte versenyt a Keszthelyi BEFAG LK szintén olimpikonja, a két pisztolyos számban (légpisztoly, sportpisztoly) világranglista-vezető Major Veronika, valamint a világversenyek szintén állandó magyar résztvevője, Sike Renáta is. Major Veronika mindkét számban győzött.

A jobb eredmények. 10 m légpuska.

Serdülők: 1. Horváth Regina (ZTE SKK) 172, 2. Varga Petra (ZTE SKK) 165, 3. Havasi Bálint (ZTE SKK) 161.

Felnőtt férfi: 1. Horváth Tamás (ZTE SKK) 196, 2. Havasi Ferenc (ZTE SKK) 195, 3. Csókási Tibor (ZTE SKK) 192.

Nők: 1. Bajos Gitta (EVSE) 627.6, 2. Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) 623.5, 3. Biatovszki Mira ((EVSE) 613.2.

Junior leány: 1. Vintze Regina (EVSE) 621.1, 2. Benedek Ágnes (ZTE SKK) 613.7, 3. Szabó Zsófia (ZTE SKK) 607.1.

Junior fiú: 1. Tankovics Tamás (ZTE SKK) 620.1, 2. Rácz Áron (BHSE) 615.3, 3. Varga Botond (ZTE SKK) 613.9.

Serdülő fiúk: 1. Süle Nimród (ZTE SKK) 388, 2. Szabados Koppány (Nagykanizsa PSLE) 372, 3. Mészáros Bence (PVSK) 369.

Ifjúsági fiú: 1. Süle Nimród (ZTE SKK) 407.6, 2. Bertalan Zoltan (PVSK) 401.3.

Légpuska (20 lövés) ifjúsági: 1. Bencze Richárd (ZTE SKK) 190, 2. Varga Levente (Zalaegerszeg PLE) 188, 3. Gombócz Tímea (ZTE SKK).

Légpuska nyílt 20 lövés felnőtt: 1. Horváth Tamás (ZTE SKK) 189.0, 2. Csókási Tibor (ZTE SKK) 188.0, 3. Havasi Ferenc (ZTE SKK) 187.0.

Légpuska nyílt (20 lövés) ifjúsági: 1. Varga Levente (Zalaegerszeg PLE) 176, 2. Tavaszy Norbert (Zalaegerszeg PLE) 165, 3. Havasi Balázs (ZTE SKK) 125.

Légpuska felnőtt férfi: 1. Vas Péter (EVSE) 627.8, 2. Somogyi Péter (ZTE SKK) 623.5, 3. Szabó Marcell (ZTE SKK) 617.6.

Légpuska junior leány: 1. Vintze Regina (EVSE) 621.1, 2. Benedek Ágnes (ZTE SKK) 613.7, 3. Szabó Zsófia (ZTE SKK) 607.1.

Légpuska junior fiú: 1. Tankovics Tamás (ZTE SKK) 620.1, 2. Rácz Áron (BHSE) 615.3, 3. Varga Botond (ZTE SKK) 613.9.

50 m puska, három testhelyzet férfi: 1. Hári Péter (BHSE) 585, 2. Vas Péter (EVSE) 584, 3. Somogyi Péter (ZTE SKK) 578.

10 m légpisztoly. Férfiak: 1. Tátrai-Fejes Miklós (BHSE) 581, 2. Bérces Béla (EVSE) 564, 3. Nagy László (TVSC) 564.

Nők: 1. Major Veronika (Keszthely BEFAG) 576, 2. Sike Renáta (BHSE) 570, 3. Szakács Tünde (EVSE) 567.

25 m sportpisztoly, nők: 1. Major Veronika 581, 2. Siker Renáta 569, 3. Sobiech Nicole (Győri LK) 509. KA