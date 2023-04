Elmondta: az idén már 44. alkalommal megrendezésre kerülő Tour de Hongrie Magyarország egyik legpatinásabb kerékpáros versenye, ami évente más-más útvonalakon zajlik. A szervezők ez évben Nyugat-Magyarországra fókuszálnak, így nemcsak a kezdő helyszínt, azaz a Nagy rajtot jelölték ki térségünkben, a szomszédos Vas vármegyei Szentgotthárdon, de több zalai útvonalon is végighalad majd a május 10. és 14. között zajló verseny.

– Zalalövőn rögtön a nyitónapon áthalad a mezőny, ráadásul a verseny jellegéből adódóan kétszer is – részletezte Gyarmati Antal. – A szentgotthárdi startot követően a karaván délkelet felé, vagyis az Őrség irányába indul, majd Őriszentpéter érintésével Felsőjánosfa és Zalalövő között lép be Zala vármegye területére. Városunk központjában északi irányba fordul, hogy aztán Körmend megkerülésével haladjon tovább Szentgotthárd felé. A versenyzők a nyitónapon két kört, összesen 168 kilométert tesznek meg ezen a kijelölt útvonalon, miközben két úgynevezett hegyi, illetve három gyorsasági részhajrá is vár rájuk. Zalalövőn az előzetes számítások alapján az első körben várhatóan 13.15 környékén, míg a második körben valamivel 15 óra után láthatjuk őket.

Gyarmati Antal hozzátette: a Tour de Hongrie a kerékpáros sport legnagyobb nemzetközi egyéniségei közül többeket is vonz, olyan klasszisok részvétele várható, mint a négyszeres Tour de France-győztes brit Christopher Froome, az ötszörös Giro d’Italia és Tour de France szakaszgyőztes ausztrál Caleb Ewan, vagy az ugyancsak korábbi Tour de France szakaszgyőztes holland Dylan Groenewegen. Szintén az előzetes információk szerint 4 év után most először lesz újra magyar kontinentális csapat is a mezőnyben.