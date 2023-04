Danicser Anita beszámolójában elmondta, hogy ez egy amerikai szervezet, és még soha nem indult az XPC versenyein, egészen eddig. Ezúttal is a felhúzás versenyszámra összpontosított, s ahogy elmondta, bár nagyon hosszú volt az út, de megérte számára. Az első gyakorlata RAW felhúzásban mindjárt Európa-csúcs lett, majd a második és a harmadik is. Méghozzá a Masters női 40-49 éves korosztályban a +90 kg-ban, aminek a vége 155 kg lett. Ezt követően a nyílt (Open) számban is indult: ott szintén 155 kg-ig jutott, amivel az ezüstérmet szerezte meg.

Danicser Anita nagyon örült az elért eredményeinek, sőt - mint elmondta - annyira, hogy az eredményhirdetéskor még a versenybírót is megölelte... No meg kedvet kapott a folytatáshoz, hiszen novemberben az XPC világkupát rendez, amire már most eldöntötte, hogy el akar utazni. Ezen felül még számos viadal vár rá, legközelebb Kecskeméten a veterán súlyemelő bajnokság, majd májusban az erőemelő ob és GPC világbajnokság is lesz. És még sok más terve is van, ám meglátja, hogy ezekből mi fér bele az idejébe.