Németh Bálint a mens physique kategóriában állt színpadra, nemcsak a Las Vegas-i versenyen, de korábbi eredményes fellépésein is. Mint mondta, tavaly kvalifikálta magát egy prágai viadalról a 2022-es, 58. Mr. Olympiára, hiszen ott kapta meg a kvótát az indulásra.

– Azt gondolom, hogy testépítésben a Mr. Olympia a versenyzés csúcsa, és itt dől el, hogy kik a világ legjobbjai – mondta Németh Bálint. – Jellemző, hogy csak az én kategóriámban hetven versenyzőből állt a mezőny, ami nagyon nagy szám. Nagyjából a huszonötödik helyen végezhettem, s csak azért mondom így, mert az első tizenhatot rangsorolták végül, de voltak kritériumok és más szempontok is, amiből azért ki lehet következtetni a saját teljesítményt. Nagyon kemény felkészülésem volt, és ez a pozíció, amit elérhettem, számomra pozitív előjelű, jó eredménynek számít.

Az egerszegi fiatalember az amerikai „kiruccanás” előtt Angliában is megfordult, hiszen az Arnold Classic nevű viadalon is színpadra állt Birminghamban. Ott az európai mezőnyben a 4. helyen végzett, szerinte ez is jó eredménynek számít részéről. Jelen pillanatban a pihenésre koncentrál, mert mint mondta, túl sokat „elvett” tőle ez a színvonalú felkészülés.

– Az az igazság, hogy szeretném újra felépíteni magam – avatott be terveibe. – Magyarországon, de mondhatom, hogy a térségünkben is, szinte lehetetlen megteremteni azt a szponzori hátteret, ami ahhoz szükséges, hogy egy Mr. Olympián még eredményesebben tudjunk szerepelni. Azt meg kell jegyeznem, Zalaegerszeg városa segített a felkészülésben, ezért hálás vagyok, azonban ebben a sportágban az embernek leginkább a saját pénztárcájára kell támaszkodnia. Az odakint töltött két hét viszont számomra nem hozta el az amerikai álmot... Mégpedig azért, hiszen látnom kellett, hogy az a fajta befektetés, amit én beletettem, nem térül meg. Az viszont, hogy ott lehettem, eljutottam addig, az kétségtelenül számomra is nagy büszkeséget jelent. Jó elmondani, hogy a Mr. Olympián indultam, viszont számításaim szerint ezzel nagyjából öt évvel elkéstem... Akkor még egészen más lehetőséget biztosított volna egy Mr. Olympia-indulás. Lehetetett érvelni vele, és olyan hátteret teremthetett a közösségi média adta lehetőségekkel is, amivel még komolyabb terveket szőhetett. Most úgy látom, hogy Európában lecsengett a hype a social media területein testépítés iránt.