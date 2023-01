A fonyódi kilátó dombon, az úgynevezett Kossuth-erdőben rendezték meg a 2023-as cyclocross ob-t, a versenyzők és a nézők elé balatoni panoráma tárult a helyszínen. Mely nemcsak a látvány miatt volt méltó az országos bajnoksághoz, a házigazdák technikás pályát építettek, ahol talán csak kanyarból volt egy kicsivel több a kelleténél.

Czenki Tamás és az egerszegi szurkolók

Fotós: Bálizs Zsuzsa

– A sok fordító miatt nehéz volt előzni, így aki mondjuk a rajtot elrontotta, vért izzadhatott, mire felzárkózott – mesélte a ZKSE elnöke, Horváth Szabolcs, akinek véleménye mérvadó e tekintetben, hiszen a Master2-es kategóriában maga is így járt: – Hosszú időre beszorultam egy lassabb versenyző mögé, s így nem tudtam a 6. helynél előrébb verekedni magam. De a vonalvezetés előnyeit élvezhette a kategóriában a klubunkból Czenki Tamás, aki remekül rajtolt s aztán végig kontrollálva a versenyt győzött.

Vas Blanka és Bruchner Regina

Fotós: Bálizs Zsuzsa

A junioroknál ismét magabiztosan versenyzett Bruchner Regina is. A ZKSE válogatottjának korosztályában nem volt ellenfele, de a női elit mezőnnyel egy futamban indították, így alkalma volt a legjobb magyar női kerékpároshoz, Vas Kata Blankához mérni magát. Két körön át együtt is haladt vele, és a célig is csak alig több, mint kétperces hátrányt szedett össze vele szemben – a junior elsőség mellett erre is büszke lehet. Az egerszegiek harmadik aranyát Szücs Borbála szerezte (U15), aki Horváth Szabolcs értékelése szerint ugyancsak jól teljesített, rajt-cél győzelmet aratott.

Bruchner Regina a célban

Fotós: Bálizs Zsuzsa

A Green Zone-ZKSE tagjai gyűjtöttek további dobogós helyeket: másodikként ért célba Péterffy Róza Luca (U11) és Bruchner Máté (U13), míg Kálmán Luca (U15) 3. helynek örülhetett. További helyezések. Fiúk, U11: 7. Kovács Máté György. U15: 14. Nemes Ferdinánd Tibor. U17: 19. Forgács Patrik. U19: 10. Endrédi Máté. Master2: 11. Dervalics Gábor, 15. Káldi Tamás.

Ezzel a cyclocross szezon véget ért, a ZKSE versenyzői – a válogatottal a jövő hétvégi, Hollandiában sorra kerülő világbajnokságra készülő Bruchner Reginát leszámítva – egy hét pihenőt kaptak, aztán azonban kezdődik majd a felkészülés a nyári mountain bike versenyekre.