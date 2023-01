ZTE NKK–Sportdarázs SMAFC 63-31 (20-12, 15-25, 12-17, 16-7)

Zalaegerszeg, 80 néző, Jv: Csák, Kovács.

ZTE NKK: Kovács 12/6, Óházy 6, Szórád 6, Ács 5, Horváth Fru. 13. Csere: Horváth Fa., Jurkó 13/3, Jagodics, Molnár 6, Balogh 2. Vezetőedző: Czukor Bence.

SMAFC: Török, Erdélyiova 18, Molnarova 10, Bakó 12, Szeli 10. Csere: Szabó 4, Pfeiffer 6, Karácsony, Sardak 1, Karácsony, Ács L., Gombkötő. Vezetőedző: Srdan Radulovic.

A múlt hét közepén a Hepp Kupa negyeddöntővel kezdte meg az évet a ZTE NKK, ám a PEAC II. elleni csatát idegenben elvesztette a megyeszékhelyi csapat. A bajnoki nyitányon aztán határozottan kezdett a házigazda (15-7), a soproniak nem találták a fogást a ZTE NKK-n és nem tudtak közel kerülni. A második negyedre elfogyott a hazaiak lendülete és egyre több hiba csúszott a játékba. A SMAFC Erdélyiova pontjaival egyenlített és át is vette a vezetést (20-24), de kijött a hullámvölgyből a ZTE, amely visszavette a vezetést, mégis kétpontos vendégelőnnyel vonultak pihenőre a csapatok (35-37).

A nagyszünet után Erdélyiova vitte a hátán csapatát és a soproni akadémisták növelték előnyüket (34-43). Változatos volt a mérkőzés, ugyanis Molnár Hanna és Horváth Fruzsina kosaraival például a hazaiak egyenlítettek (43-43), de az utolsó negyedre soproni előnnyel fordultak a csapatok (47-54). A ZTE NKK semmit nem adott fel, Balogh és Jurkó is fontos közeliket szerzett (51-54). Megtorpant a SMAFC és 35. percben Molnár közelijével ismét egyenlített a ZTE, majd Ács büntetőivel át is vette a vezetést (58-56). Nagyon kemény végjáték következett, melyben még egyszer fordítani tudott a vendégcsapat, de a végét erőben és fejben is jobban bírták a hazaiak. A bajnokság nyitányán Sopronban a ZTE NKK egypontos sikert aratott, most kettővel nyertek, és ez a két siker a végén még sokat jelenthet.

Czukor Bence: „Elképesztő, amit a lányok a pályán küzdöttek. Tudni kell, hogy Jurkó Noémi egész héten lázas volt, de mégis eljött, itt volt a csapattal és tudott segíteni. Hatalmas gratuláció a lányoknak, hiszen rövid időn belül két olyan akadémiai csapattal játszottunk, akik agresszív védekezéssel és gyors játékkal érik el sikereiket. Volt egy jó első negyedünk, a másodikban viszont nem úgy jöttek össze a dolgaink, ahogy szerettük volna. Ugyanez volt várható a második félidőben is, de végre át tudtuk lépni önmagunkon, és nem adtuk meg magunkat a fáradtságnak. Örülök, hogy tudtunk javítani, mert így sikerült lelkileg is felállnunk a szerdai vereségből. Nagy köszönet a szurkolóknak, akik hozzásegítettek minket a győzelemhez!