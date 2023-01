Bizonyos szemszögből a klubnak szükséges is meglép­nie mindezt a továbbiakért, ez pedig előrevetíti, hogy az egyesület továbbra is komoly ambíciókat dédelget. Az utánpótlás szempontjából kiemelt szerepet játszó taós támogatások apropóján február vége annak a határideje, hogy a kanizsai Tungsram SE égisze alatt gazdasági társaság alakuljon. Ez a továbbiakra is hatással lehet, ugyanis felnőttszinten az NB I B-s licenc megszerzésének is feltétele immár egy ilyen formátum. Musits Róbert ráadásul családi vonalán keresztül egyáltalán nem mozog idegenül a sport területén, s ez a kézilabdát tekintve hatványozottan érvényes.

A gazdasági szakember hangsúlyozta, a versenyeztetés gazdasági alapokra helyezése a helyi csapatok működését nem befolyásolja, pontosabban ennek csak pozitív hozadéka lehet. Minderre abból is következtethetünk, hogy az NB I B-s licenc megszerzését roppant fontosnak tekintik. A tervek szerint a férfi vonal mellett egyébként a női szakágat is fejlesztenék, ami azt feltételezi, hogy idővel az aréna falai között mind nívósabb kézilabdát láthatnak a szurkolók.

A kanizsai férfi kézilabdacsapat lényegében csoportja „örökös” bajnoka. Megnyerte a legutóbbi bajnokságot az NB II Délnyugati csoportjában, és a februári folytatás előtt is vezeti a tabellát. A hölgyek újfent szeretnének bent maradni az NB II-ben. Musits Róbert elmondta, számtalan feladat van még előttük, és azt is hozzátette: mindezek közben azért belefért még az, hogy a férfi kézilabdavilágbajnokságon a Magyarország–Izland-csoportmeccset a svédországi helyszínen tekinthesse meg.