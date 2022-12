Fontos mérkőzésre készült a Zalakerámia ZTE KK, hiszen már szombaton bebiztosíthatta Magyar Kupa-szereplését, amihez győzelemre volt szüksége az Oroszlány ellen. Az ellen az Oroszlány ellen, amely viszont idegenbeli sikerével a maga számára éltette volna tovább a reményt a kupaindulásra. Mindenesetre csak egy félidőn át volt éles a küzdelem, ugyanis a második húsz percben a ZTE KK szép lassan, de felőrölte az ellenfél erejét. Fokozatosan lépett el, és a végén 82-60-ra nyert, ami után érthető, hogy a vendégek játékosa, Illés Máté is úgy fogalmazott: ki lehet kapni, akár idegenben is, de nem így...

A másik oldalon Keller Iván, a zalaiak csapatkapitánya viszont éppenséggel a különbségnek örült.

- Ez már nem az első küzdős meccsünk volt, ami most főleg az első félidőre volt a jellemző. Például azért, mert belekerültünk egy hullámvölgybe, de szerencsére kijöttünk belőle még a szünet előtt. Szerintem fontos volt az is, hogy végre nem egy szoros, hanem egy viszonylag nagyarányú győzelmet arattunk, hiszen a korábbi, hasonló mérkőzéseken csak pár pontos győzelmeket arattunk - értékelt Keller Iván a találkozó után.

S hogy a zalai öröm ne legyen teljes, annak egy sajnálatos sérülés az oka. A találkozó 35. percében Németh Ákos kapott a bokájához, akit némi ápolás után azonnal az öltözőbe kísértek. Hogy mi történt, tőle kérdeztük.

- Felugrottam egy lepattanóért, de a földre érkezéskor ráléptem valakinek a lábára és aláfordult a bokám - elevenítette fel hétfőn Németh Ákos a szerencsétlen esetet. - Az első vizsgálatok alapján törés nincs, ám az, hogy a szalagok mennyire sérültek, most még nem tudni. Leginkább azért vagyok bosszús, mert akkor történt a sérülés, amikor már megnyertük a meccset, hiszen húsz ponttal vezettünk. Korábban, még a Körmend játékosaként ugyanez történt egy sima meccsen, akkor elszakadt a szalag a bokámban és ha jól emlékszem, négy-hat hét volt, mire visszatérhettem.

Németh Ákos balszerencsés ebben a szezonban, hiszen néhány hete az egyik ujja törött el, s amikor ezt megemlítettük neki, gyorsan hozzátette:

-A tavalyi szezonban meg az orrom törött el... Nem túl kellemes ez a mostani helyzet, hiszen itt vannak az ünnepek, meg a meccsek, én meg csak mankóval tudok mozogni. De legalább győztünk, ez némileg kárpótol, és jó lenne, ha szerdán Kecskeméten is győzni tudnánk. A kupasorsolás szempontjából lenne fontos, hogy minél előrébb végezzünk az alapszakasz első körének végén. Az első nyolc csapatot összesorsolják és az lesz a pályaválasztó az egymeccses párharcokban, aki előrébb végzett a 13. forduló után.

A kupában az idén négyes döntőt rendeznek, a korábbi nyolcas finálé helyett. Ahogy Németh Ákos is említette, a Zalakerámia ZTE KK-ra még egy mérkőzés vár az alapszakasz első körében: szerdán 18 órától a Kecskemét vendége lesz a ZTE KK. Az idén még egy mérkőzés vár Sebasthjan Krasovec együttesére, hiszen december 30-án Szegeden kezdi meg a második kört.