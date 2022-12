A rendező Zalaegerszegi Judo SE 36 versenyzővel (köztük négy ukrán fiatal) képviseltette magát mint házigazda. A legeredményesebb (technikásabb) zalaegerszegi versenyző címet holtversenyben Simon Márk és Volner Panna érdemelték ki. A Zalaegerszegi Judo SE az összesített csapatversenyben a 2. helyen végzett a Kaposvári SÍ mögött, harmadikként a PVSK végzett. Nagykanizsáról az NTE 1866 és a Nagykanizsa Judo Klub Röntgen Kanizsa csapatának tagjai is szép eredményeket és helyezéseket értek el.

A Zalaegerszegi Judo SE versenyzőinek eredményei: Aranyérmesek. Diák D korosztály: Hencz Magor (29 kg), Pallós Regő (30 kg), Emir Milyasanov (30 kg). Diák C.: Bálint Ádám (33 kg). Diák B: Molnár Adél (40 kg), Verebi Ádám (60 kg), Bános Lili (49 kg). Diák A: Gyökeres Bertalan (41 kg), Sós Lázár (45 kg), Volner Panna (38 kg). Serdülők: Takács Nóra (40 kg), Simon Márk (66 kg), Bogdanov Maxim (45 kg), Ilya Bulgakov (+81 kg). Ezüstérmesek. Diák D: Takács Maja (26,5 kg), Sallai Kitán (28 kg), Németh Noel (23 kg), Varga Izabell (23 kg), Takács Anna (29 kg), Czigány Bercel (29 kg), Gyökeres Emília (30 kg). Diák C: Németh Benjámin (33 kg). Diák B: Sőtér Sára (44 kg), Sallai Botond (45 kg), Hencz Hunor (45 kg), Horváth Márk (60 kg). Serdülő: Gyökeres Bertalan (40 kg), Tuboly Márton (+81 kg), Milyasanov Edem (60 kg). Bronzérmesek. Diák D: Németh Zalán (31 kg). Diák C: Ágoston Zente (36 kg), Orbán Zalán (39 kg), Mustafina Darina. A serdülőknél Nyakas Bálint (40 kg) a 4., Sőtér Hunor (45 kg) az 5. helyen végzett. Edzők: ifj. Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán, Korpos Judith, Márton Tibor és Volner Andrea (sportcoach).

A Nagykanizsai TE1866 eredményei. Aranyérmesek. Diák A: Orbán Noémi. Serdülők: Orbán Noémi. Ezüstérmesek. Diák D: Németh Nimród, Gregász Máté. Bronzérmesek. Diák D: Németh Noémi, Rodek Levente. Diák B: Varga Gellért, Németh Attila. Gál Márk (Diák D) a 4. helyen végzett. Edzők: Mester Marcell és Mester Józsefné.

A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapatából aranyérmes lett Szabó Villő, Szalai Nóra, Nagy Ármin, Nagy Noel és Tóth-Bősze Bence, ezüstérmesként zárt Tamás Norina, valamint Novák Bence, bronzérmet szerzett Garai Vajk. Egy ötödik helyezettje is volt az NJK-nak, Kovács Vid személyében. Edzők: Hóbár-Horváth Edina, Hóbár Péter.