Kaposvárra csak a „nagycsapat” utazott a nemrég lezajlott rövidpályás országos bajnokság után. Nem levezetni, hanem tovább készülve a jövő évi feladatokra. Nett Vivien 400 vegesen (4:59,13) és 800 méteren gyorson (8:58,85) is győztesként ünnepelhet, míg Scheffer Eszter szintén 400 m vegyesen (5:14,89) lett aranyérmes. Nagy-Selmeczy Bulcsú 1500 méteren állhatott a dobogó csúcsára (16:47,89). A többiek 800 méteren felosztották maguk között a pontszerző helyeket. A 2005-2006-os születésűeknél Belső Fanni bronzérmes (9:32,74), míg Varga Luca 4. helyezett (9:53,63) lett az idősebbek között. A 2007-2008-as korosztályban Aouich Meryem volt a leggyorsabb egerszegi, ő a 4. helyet csípte el (9:57,1), Németh Luca 6. (10:02,36), Paksa Borbála pedig a 8. helyen végzett (10:14,3) a kaposvári cikluszárón.

Másnap Zalaco-ZÚK fiatalabb évjáratú versenyzői következtek Veszprémben, majd mindenki rajthoz állt az utolsó versenynapon, ezúttal az 50, 100, és 200 méteres távokon. Az egyenleg pedig e két napon is kiválóra sikerült. 15 arany, 9 ezüst és 11 bronzérem a Zalaco-ZÚK úszóinak nyakába került. S ha azt nézzük, hogy ezeket az érmeket 13 versenyző kapta, nem vitás, hogy sok tehetség van feljövőben a kicsik között is. A 2007 és idősebbek között Nett Viviennek 100m gyorson és 400m vegyesen szerezte meg az első helyet, 50 és 200 m pillangón pedig egy-egy ezüstérmet gyűjtött be. Scheffer Eszter 100m háton lett aranyérmes, 50 pillangón és 100 m gyorson pedig bronzérmes lett. Nagy-Selmeczy Bulcsú sem pihent, begyűjtött egy ezüstöt 200 m pillangón, és egy harmadik helyezést 400m gyorson.

A 2008-2009-es korosztályban Paksa Borbála győzött 50 m pillangón, Aouich Meryem 200 m pillangón és 400 m vegyesen győzött. Németh Luca bronzérmes helyezést csípett el 50 m pillangón.

A 2010-2011-ben születettek között Hamusics Cecília 200 m vegyesen és 800 m gyorson is ezüstérmes lett, s még 200 m gyorson is begyűjtött egy bronzérmet. Kézsmárki Hanna 50 m mellúszásban bronzérmet szerzett. A fiúk között Szabó Edvin úszott kiválóan, 50 m mellen ezüstöt, 50 m háton pedig bronzérmet szerzett.

A 2012-2013-as korosztályban Lewiczki Hana és Sándor Sarolt egymás után hozta az érmeket. Lewiczki Hana: 100 m hát (arany), 200 m vegyesen és 800 m gyors (ezüst), 400 m gyorson (bronz. Sándor Sarolt: 800 m gyors és 400 m gyors (arany), 100 és 200 m gyorson, illetve 200 m vegyes (bronz).

A 2014- és fiatalabbak között Besenczi Hella nyert 100 m gyorson és háton, 200 m gyorson, háton, valamin vegyesen, és még a 400 méteres gyorsúszásban is. A még csak öt esztendős Besenczi Liána az 50 m mellúszásban az 5. helyet szerezte meg. Horváth Csaba vezetőedző mellett a 2022-es évben Horváth Tamás és Gángó Regina edzők készítették fel a klub versenyzőit.